Lotito su arbitri e Var, il gol di Arnautovic è una ferita aperta: "Qualcuno fa finta di non vedere" Il presidente della Lazio non fa nomi dopo la posizione netta dell'Aia secondo qui quella rete è regolare: "Quello che succede da anni è sotto gli occhi di tutti".

"Qualcuno fa finta di non vedere". È sufficiente questa frase del presidente della Lazio, Claudio Lotito, per alimentare le forti perplessità (e una buona dose di dietrologia) sul caso arbitri e Var che è scoppiato (di nuovo) dopo la vittoria dell'Inter in Coppa Italia contro i biancocelesti. Il gol di Arnautovic, bellissimo quanto a esecuzione, ha lasciato l'ennesima coda polemica per le immagini che hanno sollevato dubbi sulla regolarità della rete che ha sbloccato la partita.

La posizione contestata è quella del difensore nerazzurro, de Vrij: è in fuorigioco ma né il direttore di gara, Fabbri, né gli ufficiali di gara in cabina di regia hanno ritenuto inficiasse il vantaggio dell'Inter. Lo hanno ritenuto "passivo" e quindi ininfluente, non ostruisce in alcun modo la visuale del portiere della Lazio, Mandas. Questo nonostante dalla sequenza videoclip si nota come lo stesso estremo difensore allunghi il collo e si sposti col busto per vedere lo sviluppo dell'azione.

In buona sostanza – è stata ed è la protesta dei capitolini – quel movimento ne ha condizionato la giusta postura e la possibilità di intervenire in un modo o nell'altro. Ce l'avrebbe fatta a parare quella bordata? Secondo l'Aia no: i vertici arbitrali hanno (anche) confermato la piena legittimità del gol. Il designatore, Rocchi, a chiarito così l'episodio che ha fatto tanto discutere: "Mandas non sarebbe mai potuto arrivare a parare il tiro, anche se lo avesse visto partire. Inoltre, de Vrij è troppo lontano dal portiere e dal pallone perché lo si potesse considerare in posizione di fuorigioco attivo".

Una risposta che non ha messo la sordina né allo scetticismo per quel tipo di valutazione né ha silenziato le voci che ronzano in testa: una in particolare, perché il Var non è intervenuto? Se l'è chiesto l'ex arbitro, Graziano Cesari, che a Mediaset, durante l'analisi del caso, ha evidenziato proprio quella situazione apparsa sospetta: "Chiffi (era al Var, ndr) deve chiamare il direttore di gara e fargli rivedere le immagini, anche per avere conferma di tutta la situazione".

Al riguardo, Lotito, ha preferito non pronunciarsi del tutto. Nella frase riportata da Il Messaggero, il presidente della Lazio ha però espresso un concetto che fa rumore ugualmente. "Non commento – ha ammesso, concedendo poi la parte più importante della riflessione -. ma quello che succede da anni è sotto gli occhi di tutti, anche se qualcuno fa finta di non vederlo".