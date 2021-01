Claudio Lotito si conferma "imprevedibile". Il presidente della Lazio ancora una volta ha sorpreso tutti, decidendo di pagare in anticipo due stipendi ai suoi giocatori. Una mossa in controtendenza rispetto al momento difficile del calcio italiano e internazionale alle prese con le difficoltà economiche legate all'emergenza pandemica.

Il momento complicato del calcio italiano e la crisi legata al Covid

È un periodo molto complicato dal punto di vista economico anche per il mondo del pallone. Il calcio, come altri settori, ha risentito in modo massiccio degli effetti della crisi legata al Covid-19. Una situazione che ha spinto la Federcalcio a prendere provvedimenti, nel tentativo di aiutare le società che in molti casi hanno chiesto sacrifici ai propri tesserati. La FIGC a tal proposito ha di fatto autorizzato la dilazione del pagamento degli stipendi per cercare di garantire un po' di "ossigeno" ai club più in difficoltà.

Lotito ha pagato due mensilità in anticipo ai giocatori della Lazio

In questo scenario fa rumore e non poco il gesto in controtendenza di Claudio Lotito. Il presidente della Lazio ha deciso di saldare in anticipo due mensilità di stipendio dei propri calciatori. Sono state versate infatti nelle casse dei biancocelesti gli emolumenti previsti per febbraio e marzo 2021, oltre che quella di gennaio. Ai microfoni dell'Ansa, Lotito ha motivato con poche parole il suo gesto: "Per dare un segnale". In realtà il tutto nasce dal fatto che la Lazio ha recentemente incassato i proventi delle vittorie ottenute nella fase a gironi di Champions, e della qualificazione agli ottavi. Una somma che il patron ha subito utilizzato, a favore dei suoi giocatori.