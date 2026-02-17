L’Ospitaletto protesta: “Arbitraggio scandaloso per avvantaggiare l’Inter U23. Episodi gravissimi”

L'Ospitaletto alza la voce contro l'Inter Under 23 e lo fa attraverso le parole del direttore sportivo Paolo Musso. Al termine del match valido per il campionato di Serie C finito 2-2, il dirigente ha parlato di "arbitraggio scandaloso" volto a tutelare gli avversari. Avversari accusati anche di peccare di etica per un episodio anti-sportivo che Musso ha voluto segnalare con forza. Ulteriori polemiche dunque da affrontare per il club milanese dopo quelle legate a Inter-Juventus.

Il ds dell'Ospitaletto polemico contro l'arbitraggio dopo il match con l'Inter Under 23

Musso si è presentato in conferenza stampa innanzitutto per rispondere all'allenatore dell'Inter Vecchi e per sottolineare i meriti dell'Ospitaletto bravo a recuperare un doppio svantaggio. Il tutto anche a fronte di quella che a suo dire è stata una direzione arbitrale a senso unico: "Penso che la squadra oggi sia stata encomiabile ancora una volta e penso che oggi siamo a commentare un arbitraggio a dir poco scandaloso, che è stato rivolto per tutta la partita ad avvantaggiare l'Inter con situazioni palesi, chiare, limpide. E questa cosa non va bene".

Perché l'Ospitaletto protesta contro arbitro e Inter

Il riferimento in particolare è a tre episodi. Il primo è un presunto rigore non assegnato ai padroni di casa nonostante l'intervento del Football Video Support, ovvero il "Var a chiamata" utilizzato in Serie C: "C'è un rigore evidente, chiaro, che non ha nessun tipo di altra valutazione perché è rigore. L'hanno visto tutti. Era visibile chiaramente già a velocità reale, ce ne siamo accorti tutti dalla tribuna ed è impossibile non andare in revisione VAR". Il secondo poi è un lancio del pallone. in campo da parte della panchina avversaria: "Penso che ci siano stati altri episodi gravissimi, come una palla buttata dentro da parte dell'Inter, che è una cosa vergognosa".

L'utilizzo del VAR a chiamata

In chiusura poi Musso e l'Ospitaletto non hanno gradito quanto accaduto nella ripresa, quando l'arbitro è andato a rivedere il loro gol del pareggio definitivo per motivi definiti non chiari: "Penso che sia assurdo che l'arbitro vada a rivedere il nostro gol del 2-2 senza che l'Inter usi una card (ovvero la possibilità di una chiamata VAR, ndr) perché non so che cosa volessero andare a rivedere, quando i gol devono essere rivisti solo in caso di qualche situazione o in caso di utilizzo del VAR. In più, al termine ci hanno provato ancora, non fischiandoci una punizione incredibile su Torri strattonato a terra e fischiando un contatto a metà campo per loro, dalla cui punizione nasce anche l'occasione finale del 3-2″.

Musso ha fatto riferimento proprio alla sudditanza psicologica nei confronti dell'Inter senza se e senza ma: "Io penso che l'Inter sia una squadra fortissima, con dei valori forti e qualità importanti, ma penso che non ci debba essere questa sudditanza. Non è corretto per lo spettacolo, perché tutti ci stiamo giocando qualcosa di importante, noi per primi. Questi ragazzi hanno bisogno e hanno il diritto di essere trattati come è giusto che siano trattati. Questi arbitraggi penso siano davvero intollerabili, e soprattutto è intollerabile il fatto che si possa tutelare una squadra in questo modo". E poi ancora: "Se gli arbitraggi sono di questo tipo diventa complesso. Diventa davvero complesso, perché voglio vedere se, a parti invertite, quel calcio di rigore non fosse stato fischiato. Io sono sicuro che sarebbe stato fischiato".

Il pallone finito in campo, Musso contro la panchina avversaria

Pur riconoscendo la forza dell'Inter certificata dall'azione del secondo gol, il direttore sportivo dell'Ospitaletto trova inaccettabile quanto accaduto: "È un discorso che faccio perché ho sentito anche dire che loro avevano meritato ampiamente la vittoria. Io penso che, se l'hanno meritata ampiamente loro la vittoria, l'abbiamo meritata ampiamente anche noi, perché ce la siamo giocata alla pari con una squadra nettamente superiore per potenzialità e per qualità. Ripeto: gli episodi dubbi sono girati tutti a favore dell'Inter. Tutti a favore dell'Inter. Io penso che la palla buttata in campo dalla panchina, che va bene, non inficia niente a livello di risultato, ma è un discorso di etica da parte della squadra dell'Inter, e che venga punita con un'ammonizione tirata fuori quasi a fatica dal direttore di gara, mi sembra davvero una cosa ridicola".