Lookman ed Ederson fanno volare l’Atalanta: batte il Genoa 2-0 e supera la Roma in classifica Dopo un primo tempo bloccato ci pensano Lookman ed Ederson a far volare l’Atalanta contro il Genoa: Carnesecchi provvidenziale per due volte, evita il gol del pari.

A cura di Ada Cotugno

Per spezzare l'equilibrio della partita è servita solo una fiammata di Lookman: dopo un primo tempo quasi sprecato e due grandi occasioni andate in fumo l‘Atalanta è riuscita a portare a casa la vittoria contro il Genoa grazie al gol nel nigeriano, seguito dal raddoppio di Ederson in pieno recupero che mette fine ai giochi.

C'è grande equilibrio nel primo tempo, rotto soltanto da qualche tentativo dell'Atalanta di portarsi in avanti: il peso dell'attacco è affidato a Scamacca che cerca di impegnare Leali con qualche tiro, ma le occasioni si contano sulle dita di una mano. Pochissime fiammate, pochissimi capovolgimenti di fronte contro un Grifone che resta sempre attento e non si sbilancia mai per non concedere grossi spazi agli avversari.

Prima dell'intervallo Scamacca e Lookman ci provano, trovando ancora l'opposizione di Leali che si sporca i guantoni un paio di volte per preservare il risultato. Prima dell'inizio della ripresa Gasperini manda in campo Miranchuk richiamando in panchina De Ketelaere, una mossa che consente all'Atalanta di essere più vivace in attacco.

L'uomo più importante per la Dea è ancora Scamacca che arriva a un soffio dall'eurogol di tacco, un minuto prima che il colpo di testa di Scalvini si schianti dritto sul palo facendo tremare il Genoa per ben due volte nel giro di pochi istanti. L'attitudine dei bergamaschi è diversa da quella del primo tempo, ma Leali e un pizzico di sfortuna lasciano tutto in perfetto equilibrio.

I ragazzi di Gilardino provano a pungere al 66′ con il colpo di testa di Dragusin che chiama Carnesecchi alla prima grande parata della sua partita, un intervento provvidenziale per evitare un brutto scherzo. Ma nel secondo tempo accade di tutto ed ecco che qualche istante più tardi l'Atalanta è già dall'altra parte per segnare il gol dell'1-0 con Lookman che mette la palla in rete: prima di esultare però deve attendere l'ok da parte del VAR che certifica l'assenza di un presunto tocco di braccio.

Da parte del Genoa invece la reazione arriva troppo tardi, con Puscas che arriva a un soffio dal pareggio ma viene fermato dal secondo grande intervento di Carnesecchi. A recupero finito il Grifone si scioglie subendo il gol del 2-0 con Pasalic che trova una buona imbucata per Ederson: il suo gol mette la parola fine alla partita e consente ai bergamaschi di superare la Roma in classifica.