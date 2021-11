L’omaggio da brividi dei tifosi del Leicester a Ranieri, l’emozione di Sir Claudio: “Fantastico” I tifosi del Leicester hanno riservato un’accoglienza da brividi a Claudio Ranieri, timoniere delle Foxes nella indimenticabile stagione della vittoria della Premier League.

A cura di Vito Lamorte

C'era grande attesa per il ritorno di Ranieri a Leicester. Al King Power Stadium si è rivisto l'uomo che ha guidato i Foxes al successo più inaspettato nella storia della Premier League e l'accoglienza che è stata riservata a Sir Claudio è stata bellissimo. L'attuale manager del Watford è stato come un eroe dai suoi vecchi tifosi, che gli hanno tributato cori e un lunghissimo applauso prima del fischio d'inizio. L'allenatore di Testaccio ha ringraziato i supporter per l'omaggio e ha salutato tutte le zone dello stadio, trattenendo a stento la commozione.

Ranieri ha dichiarato: "Quella vittoria della Premier League sarà nel mio cuore per tutta la vita. Sono molto orgoglioso di far parte della favola e della storia del Leicester. Sono un uomo molto timido, non voglio mostrare le mie emozioni. Se sono pronto posso essere calmo. Se sono sorpreso può capitare che mi emozioni".

L'amore dei tifosi del Leicester si è palesato in una forma bellissima e molto emozionante: tutto lo stadio è balzato in piedi appena Ranieri ha preso posto davanti alla sua panchina e il tecnico italiano ha salutato il pubblico ripetutamente prima che l'ingresso delle due squadre con la terna arbitrale riportasse in primo piano il match tra Leicester e Watford. A vincere sono state le Foxes per 4-2 grazie ad una doppietta di Jamie Vardy ma il pubblico di casa ha eseguito a intervalli regolari cori per Ranieri nell'arco di tutti i 90′.

Anche l'attuale manager del Leicester, Brendan Rodgers, è stato toccato da tanto affetto: "Mi h scaldato il cuore". Nella conferenza stampa dopo la partita Sir Claudio ha ringraziato tutti per l'accoglienza e ha definito "fantastica" l'atmosfera che si respirava al King Power Stadium.

Rimarrà indimenticabile ciò che Ranieri ha fatto per questo club e nella capoluogo del Leicestershire ricordano ancora Andrea Bocelli con la maglia delle Foxes che interpreta "Nessun Dorma" nel giorno della premiazione a maggio 2016. Una storia che non verrà mai dimenticata da nessun appassionato di sport.