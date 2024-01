L’omaggio a Beckenbauer del Bayern Monaco: maglia numero 5 per tutti i giocatori nel riscaldamento Il Bayern Monaco omaggia Beckenbauer prima della gara contro l’Hoffenheim: maglia numero 5 per tutti i giocatori durante il riscaldamento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Il Bayern Monaco da diversi giorni sta ricordando Franz Beckenbauer. Grande emozione all'Allianz Arena prima della partita di Bundesliga tra Bayern e Hoffenheim: i giocatori del club bavarese sono scesi in campo per il riscaldamento con una maglia commemorativa che riporta sulla schiena il numero 5, quello con cui il Kaiser è diventato una vera e propria icona del calcio mondiale.

Momenti di grande commozione per ricordare la leggenda del club scomparso lo scorso 7 gennaio a 78 anni. Tra i diversi omaggi è stata diffusa dagli altoparlanti dello stadio all'uscita delle due squadre la canzone di Beckenbauer, "Gute Freunde" e prima del calcio d'inizio a centrocampo è stato posizionato uno striscione con la sagoma dell'ex presidente onorario del Bayern.

Ogni maglia verrà autografata dopo la partita di stasera e verrà messa all'asta a partire da mercoledì 17 gennaio: il ricavato verrà devoluto alla Fondazione Franz Beckenbauer.

Intanto è stato proposto di cambiare nome allo stadio di Monaco per le quattro settimane del torneo e intitolarlo a Franz Beckenbauer. A riportare questa indiscrezione è il giornale tedesco Bild. Durante gli Europei l'impianto bavarese dovrebbe comunque chiamarsi diversamente perché l'UEFA non ammette nomi di sponsor per gli stadi che ospitano l'evento.