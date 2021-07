Locatelli-Juve, domani il summit ma Carnevali avverte: “C’è un nuovo club inglese in corsa” L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato del mercato neroverde e si è soffermato in particolare sula situazione di Manuel Locatelli, che è nel mirino della Juventus: “Domani ci sentiremo con la Juve, non è detto che ci vedremo. L’Arsenal ha fatto un’offerta e c’è anche un nuovo club inglese in corsa”.

A cura di Vito Lamorte

C'è sempre grande fermento intorno al nome di Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo è nel mirino della Juventus ma, per il momento, non ci sono sviluppi sulla trattativa e poche ore fa l'amministratore delegato della società emiliana, Giovanni Carnevali, ha fatto capire che se le richieste del club neroverde non verranno rispettate il calciatore potrebbe restare al Mapei Stadium. L'offerta della Vecchia Signora si baserebbe su 5 milioni di euro di prestito più 20 al riscatto e 7 milioni di bonus, con l'ipotetico inserimento di un superbonus legato ad un'eventuale rivendita del calciatore; ma la proposta non avrebbe smosso il Sassuolo. Il club neroverde è sempre fermo alla richiesta di 40 milioni di euro e non sembra essere intenzionato ad accettare una somma inferiore.

Il calciatore classe 1998 avrebbe espresso la volontà di poter andare alla Juventus per fare il salto di qualità ma nel corso della presentazione ufficiale del nuovo Sassuolo sul palco di ‘Nerovedri sotto le stelle' l'ad Carnevali si è soffermato proprio sulla situazione che riguarda Locatelli: "Ci devono essere le condizioni giuste: il Sassuolo è una società che vuole crescere, è ambiziosa, vuole migliorarsi sempre di più. Se c'è la richiesta di una società importante e sia da parte nostra che del giocatore c'è la possibilità di migliorarsi, allora le condizioni sono giuste".

L'amministratore delegato neroverde ha analizzato la trattativa anche ai microfoni di Sky poco dopo: "Domani avremo un contatto diretto con la Juventus per Locatelli. Il suo desiderio è quello di andare alla Juve e saremmo felici di vendere Manuel alla Juve ma servirà trovare le giuste condizioni per tutti".

Carnevali ha parlato anche delle altre offerte per il centrocampista ex Milan e ha rivelato che oltre all'Arsenal c'è un'altra pretendente dalla Premier League per Locatelli: "L'Arsenal ha fatto un'offerta per ingaggiarlo e ora c'è anche un nuovo club inglese in corsa”.

Infine, l'ad del Sassuolo ha messo l'ultimatum sulle trattative della sua società: "Non vendiamo i nostri calciatori dopo l'8 agosto perché dobbiamo prepararci per il campionato".