Lo United non riesce a completare tre passaggi in allenamento: il video che preoccupa i tifosi Un video dell’allenamento del Manchester United ha fatto scattare l’allarme tra i tifosi: “Adesso le nostre performance hanno un senso”

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Manchester United è ripiombato nelle sue difficoltà: nel mese di novembre la squadra di Ten Hag aveva ritrovato il suo equilibrio, tanto da far conquistare all'olandese il premio come allenatore del mese. Voltata pagina, dicembre non è stato così clemente e l'atteggiamento della squadra sta facendo preoccupare i giocatori

Nell'ultima partita di campionato i Red Devils sono stati spazzati via da Bournemouth a Old Trafford per 3-0, un risultato pesantissimo che ha riaperto tutte le ferite mai rimarginate. La batosta è stata dolorosa, soprattutto perché nella prossima partita di campionato lo United dovrà affrontare il Liverpool, rivale storica e attuale capolista della Premier League.

Ma prima ancora il calendario ha voluto per gli inglesi un altro incontro cruciale, quello in Champions League contro il Bayern Monaco: per restare aggrappati all'Europa dovranno sperare in una vittoria, ma i segnali che arrivano dagli allenamenti non sono così incoraggianti. Un video diffuso su X da un giornalista inglese ha fatto scattare il panico dai tifosi.

Leggi anche Il video virale del riscaldamento di Ndombele in Champions: tifosi sconcertati dal suo comportamento

Nelle immagini, che durano 25 secondi in tutto, si vede tutto il Manchester United al Trafford Training Centre, il centro sportivo della società: alcuni giocatori svolgono esercizi, altri invece sono impegnati nel classico torello per perfezionare i passaggi. Ma è proprio questo aspetto che ha fatto rabbrividire gli utenti del social.

Nel giro di pochi secondi i giocatori del Manchester United non riescono a mettere insieme tre passaggi consecutivi. Il gioco si interrompe prima per un errore di Lindelof, poi per il passaggio sbagliato di Garnacho e infine per quello di Dalot. In poco più di 20 secondi il torello dei Red Devils è stato interrotto tre volte, una scena che nessuno si sarebbe aspettato di vedere in un club di alto profilo.

"Le nostre performance hanno un senso adesso", ha commentato un tifoso amareggiato, seguito da tanti altri che non sono affatto contenti del modo in cui lo United si allena. "Non possono mettere a segno 5 passaggi consecutivi, come controlleremo la partita?", ha aggiunto un altro tifoso pensando a cosa potrà accadere nella sfida contro i giganti del Bayern Monaco.