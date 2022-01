Con un intervento strepitoso Ter Stegen salva il Barcellona: “Mamma mia che parata” Il portiere Marc Ter Stegen ha compiuto una delle parate più belle della stagione, un gesto tecnico incredibile che ha raccolto numerosi applausi.

A cura di Alessio Morra

Il 2022 del calcio, a livello di spettacolo, è iniziato in modo fantastico. Chelsea e Liverpool hanno dato vita a una partita incredibile, in cui Salah e soprattutto Kovacic hanno realizzato dei gol meravigliosi. Un'altra prodezza è stata messa a verbale. Il portiere del Barcellona Marc André Ter Stegen è stato autore di una parata straordinaria al 92′ del match con il Mallorca, un gesto che è valso tre punti per la squadra di Xavi, che si riavvicina così alla zona Champions.

Betis ko, Rayo Vallecano pure (con l'Atletico Madrid) e Real Sociedad fermato dall'Alaves. Il Barcellona è sceso in campo in casa del Mallorca sapendo di poter recuperare punti a tre squadre che al momento si giocano il quarto posto con i catalani. La preparazione dell'incontro è stato complicatissima per Xavi, che aveva fuori dieci giocatori positivi al Covid. Tanti i ragazzi della cantera in campo, Luuk de Jong, bomber olandese che Koeman aveva voluto in estate, segna al 44′, 1-0. Il raddoppio non arriva, il bel gioco va in soffitta e quando si infortunano Nico e Oscar Mingueza debuttano altri due baby. Il Barcellona è costretto a difendersi, i tre punti sono troppo importanti.

Il Mallorca ha l'occasione per pareggia, anzi ha un'occasione d'oro, ben costruita. Pallone spiovente dalla destra e tiro al volo di Jaume Costa, che fa tutto a regola, ma si trova davanti un Ter Stegen stellare. Il tedesco, non si muove, è fermo sulla gambe, con una forza incredibile, allunga il braccio e respinge. Una parata irreale, che è valsa tre punti per il Barcellona e ha esaltato gli appassionati e i tifosi che sui social hanno elogiato l'ex del Borussia Moenchengladbach. Fabregas, che ha iniziato la carriera e ha giocato poi con il Barcellona, dopo averla vista ha scritto: "Madre mia, che parata".

E poi ter Stegen si è preso anche i complimenti di Xavi: "Il primo tempo è stato molto buono. Sono molto contento, soprattutto per Luuk De Jong e per Ter Stegen…Il modo in cui la squadra ha gareggiato oggi mi entusiasma. Dimostra che siamo una famiglia".