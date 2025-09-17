Lo stratagemma del Real Madrid per spaventare gli avversari: ha esposto le coppe in un corridoio

Le 15 Champions vinte dal Real Madrid nella sua storia sono state piazzate in un corridoio per intimidire i rivali: è la prima immagine che vedono quando scendono dal pullman.

Il Real Madrid ha fatto l'esordio nella nuova Champions League stringendo i denti contro il Marsiglia e portandosi a casa una vittoria sofferta nonostante l'inferiorità numerica. Xabi Alonso vuole brillare con la sua squadra e permettere ai Blancos di riscattarsi dopo l'ultimo anno, in cui hanno vissuto una campagna europea non all'altezza del loro blasone. Le stanno provando tutte, in campo e fuori, cominciando a intimidire gli avversari già al momento della discesa ai pullman: non è passata inosservata la nuova strategia degli spagnoli che hanno deciso di esporre le repliche di tutte le Champions vinte in un posto davvero insulare.

Il cambiamento è stato immortalato dai fotografi prima dell'esordio con il Marsiglia e ha lasciato tutti stupiti. La società ha messo tutte le 15 coppe conquistate nella sua storia ben disposte nel corridoio in cui tutti i giocatori passano per accedere allo stadio. È il primo impatto che gli avversari hanno con il Bernabeu e per questo il Real ha deciso di renderlo quanto più impressionante possibile dispiegando tutto ciò che hanno vinto.

Perché il Real Madrid ha esposto le Champions in corridoio

Tutte le coppe vinte sono in bella mostra in un corridoio che però non è stato scelto a caso: è quello che tutti i giocatori attraversano una volta scesi dai pullman per raggiungere gli spogliatoi. Una tappa obbligata che adesso ospita 15 Champions League, tutte tirate a lucido e pronte per essere messe in bella mostra per fare effetto sulle squadre che verranno ospitate al Bernabeu in questa edizione. È una sorta di trucco psicologico per intimidire le rivali che vengono accolte dalla storia del Real Madrid, un promemoria che serve a far tremare le ginocchia ai giocatori prima ancora di scendere in campo.

I Blancos mettono in chiaro che sono loro i re d'Europa mostrando tutta la loro invidiabile collezione, uno stratagemma per spaventare gli avversari ma per ricordare anche alla squadra tutti i traguardi che ha raggiunto nella sua storia. Ovviamente non sono le uniche repliche in possesso del Real che continua a esporre tutti i trofei anche nel suo museo, aperto a tutti i tifosi e gli appassionati che passano per Madrid.