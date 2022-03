Lo strano infortunio capitato a Lampard: “Le mia ossa devono essere molli” Durante la partita Everton-Newcastle è successo di tutto: dall’invasione di campo del giovane ambientalista fino all’esultanza smodata per la vittoria che ha avuto conseguenze dolorose.

Frank Lampard mostra la mano infortunata.

Il gol di Iwobi al 99° minuto ha fatto esplodere Goodison Park. L'Everton ha battuto il Newcastle al termine di un match di Premier League nel quale è successo di tutto. Prima l'invasione di campo, con tanto di messa in scena, da parte di un giovane ambientalista che ha provocato il maxi recupero. Poi il cartellino rosso ad Allan, che ha condizionato in parte la prestazione dei Toffees, costretti a giocare l'ultimo quarto d'ora in inferiorità numerica. Infine, la gioia incontenibile di Frank Lampard protagonista di un infortunio tanto doloroso quanto grottesco. L'ex calciatore del Chelsea, oggi sulla panchina del club di Liverpool, s'è fatto male in maniera abbastanza rocambolesca subito dopo la rete della vittoria.

Basta dare un'occhiata alle immagini di Amazon Prime Video – che ha mandato in onda in esclusiva la gara – per avere un'idea del caos che s'è scatenato e della foga risultata fatale all'allenatore. La panchina dell'Everton scatta in campo e Lampard si lascia trascinare da quell'euforia abbandonandosi a un'esultanza smodata. Urla, si dimena, gesticola, stringe il pugno e lo alza in segno di vittoria ma nella foga deve aver urtato qualcosa o qualcuno. E si è procurato la frattura della mano.

È lo stesso Lampard a spiegare durante le interviste del giorno dopo cosa gli è successo in quei momenti. Lo fa sorridendo e concedendosi una battuta. "Mi sono rotto la mano durante i festeggiamenti per la vittoria – ha raccontato il tecnico del Chelsea -. Le mie ossa devono essere piuttosto molli, ma non ricordo il momento preciso in cui mi sono fatto male".

Partita vietata ai deboli di cuore, che ha riservato emozioni forti. Lampard ne sa qualcosa ma per fortuna l'infortunio che gli è capitato non è stato molto grave. "È stata una notte fantastica, la squadra ha bisogno anche di momenti del genere. Ti danno coraggio e soprattutto ti senti ripagato quando dai tutto come gruppo. I nostri tifosi volevano vedere passione e grande impegno in questa gara e penso che l'abbiamo dimostrata".