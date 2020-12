L'allievo e il maestro. Un classico. Ma è sempre bello vedere scene come quella ha visto come protagonisti Carlo Ancelotti e Thiago Silva che si sono abbracciati con grandissimo e sincero affetto prima della partita di Premier League tra l'Everton e il Chelsea. Il tecnico italiano lo volle al Paris Saint Germain, e in Francia il brasiliano c'è stato una vita, lì spesso ha detto che il tecnico che lo ha maggiormente ispirato è stato Ancelotti.

Le meravigliose parole di Thiago Silva per Ancelotti

Tempo fa, quando ancora era un calciatore del Psg, il brasiliano aveva reso merito all'ex tecnico del Milan dicendo che se lui è cresciuto così tanto lo deve a Carlo Ancelotti: "Carlo ha contribuito molto alla mia crescita in Europa negli anni in cui sono stato qui, giocando ai massimi livelli. "Lo devo ad Ancelotti". Sono solo due le stagioni che hanno vissuto assieme Thiago Silva e Ancelotti. Perché il brasiliano arrivò al Milan quando il tecnico emiliano lasciò, poi Ancelotti lo chiese e lo ebbe quand'era al Psg, Thiago Silva arrivò in coppia con Ibrahimovic.

Everton-Chelsea 1-0

Nel Chelsea c'è anche un altro allievo di Ancelotti e cioè Frank Lampard che ha detto di aver imparato molto dal tecnico che ora guida l'Everton. In questo caso l'allievo non è riuscito a battere il maestro e ha perso una grossa chance per cercare di sfruttare il confronto diretto tra Liverpool e Tottenham. I Toffees si sono imposti per 1-0. L'ottimo portiere Mendy stavolta ha commesso un errore, ha concesso un rigore all'Everton che è stato trasformato da Sigurdosson che porta di nuovo l'Everton a un passo dalla zona Champions.