Christian Pulisic è finito al centro delle polemiche per via di un video pubblicato sul proprio account Instagram e diventato virale sui social che lo ritrae a palleggiare, seduto sul bordo di una barca, a ridosso di una cernia gigante che era ferma in acqua in quel momento impigliata dall'amo del pescatore. Un pesce di dimensioni enormi che ha incuriosito il giocatore e coloro i quali erano sulla barca con lui. Lo statunitense ha pensato bene di prendere un pallone e iniziare la sua performance palleggiando sul pesce. La palla ad un certo punto gli sfugge e il giocatore, nel tentativo di recuperarla con i piedi, cade in acqua finendo dritto sulla cernia che impaurita tenta di fuggire nonostante fosse bloccata dalla lenza su cui era applicato l'amo.

Le risate che si sentono all'interno del video fanno da cornice a un'immagine che invece non ha fatto per niente piacere al movimento Blue Planet Society. Si tratta di un gruppo di pressione volontario che si batte per porre fine allo sfruttamento eccessivo dell'oceano mondiale. Sul proprio account Twitter personale, il gruppo ha criticato aspramente il comportante del 22enne attaccante del Chelsea: "Abusare di una cernia golia minacciata per un video sui social media è un nuovo minimo". La Blue Planet Society critica a più riprese il giocatore con altri tweet.

Sul proprio account ufficiale si rivolge direttamente a Pulisic dopo il suo comportamento che ha letteralmente inorridito il gruppo: "Cernia golia protetta e in via di estinzione: immagina se fosse un leone o una tigre e otterrai l'idea". Pulisic l'ha fatta grossa e si è trovato travolto da una tempesta di commenti sui social da parte dei tanti sostenitori che si battono per la protezione delle specie marine. La particolare specie di cernia è infatti un pesce particolarmente delicato.

Vive nelle acque tropicali a largo della costa orientale delle Americhe tra Florida, Bahamas e Caraibi. Al momento non è vi è nessun pericolo di estinzione immediata della specie ma tuttavia è stato imposto un divieto di pesca dell'esemplare perché la riproduzione della specie è in rapido declino. La cernia ha un tasso di crescita lento e la specie impiegherà del tempo per tornare al suo stato precedente. Pulisic l'ha fatta grossa e il suo comportamento potrebbe non passare inosservato anche agli occhi del Chelsea visto il clamore che ha generato la sua bravata…