Lo schema del Nottingham Forest sorprende la Premier League: “Mai visto nulla di più bizzarro” Il Nottingham Forest ha sorpreso la Premier League con uno schema a dir poco singolare su calcio d’angolo e i tifosi si sono scatenati sui social.

A cura di Vito Lamorte

Dopo 23 anni di assenza il Nottingham Forest è tornato in Premier League ma l'esordio in campionato non è andato benissimo. I Tricky Trees hanno perso in casa del Newcastle United nella gara di apertura della stagione 2022/2023 per 2-0, in virtù dei gol di Fabian Schar e Callum Wilson, ma la prova al St James' Park non ha lasciato buone sensazioni.

I Magpies hanno dominato e il Forest ha gestito solo il 38% di possesso palla, riuscendo a calciare solo una volta verso la porta avversaria. Un po' pochino per provare a tornare a casa con punti dalla difficile trasferta contro la squadra di Eddie Howe.

La società ha messo a disposizione di Steve Cooper una rosa giovane e molto cambiata rispetto allo scorso anno e ci sarà bisogno di un po' di tempo per valutarla ma la Premier è già partita a razzo sia in vetta che nelle zone più basse.

Il Forest si è fatto notare soprattutto per una soluzione su calcio d'angolo per tentare di tornare in partita. Al 73′, con il Newcastle in vantaggio per 1-0, gli ospiti hanno la possibilità di sfruttare un corner dalla sinistra per mettere paura alla difesa dei bianconeri ma il posizionamento dei giocatori ha attirato l'attenzione di tutti gli osservatori.

Sei giocatori del Nottingham si sono posizionati a circa 30 metri dalla porta e quando il giocatore dall'angolo ha alzato la mano per chiamare lo schema e cinque di loro si sono lanciato velocissimi verso l'area mentre un altro è rimasto sul bordo. L'angolo non è stato calciato benissimo e Nick Pope ha raccolto comodamente la palla in presa alta ma il posizionamento iniziale degli uomini del Forest subito è diventato argomento di dibattito.

Nonostante questa volta non abbia dato i suoi frutti, è bello vedere una squadra che cerca di portare nuove idee sui calci piazzati: questa esecuzione è diventata virale e molti tifosi hanno subito espresso il loro disappunto sui social al riguardo.Resta da vedere se il Forest continuerà a provare questo schema sui calci d'angolo anche nelle prossime gare.

Il manager Steve Cooper ha parlato al sito ufficiale del club dopo la partita e ha ammesso che la sua squadra non ha fatto bene nella prima partita della stagione: "Il Newcastle è stato migliore di noi. Sono deluso per i gol subiti, abbiamo ceduto la palla troppe volte e il nostro gioco in possesso non è stato abbastanza buono. Adesso è tutto a un livello più alto e dobbiamo metterci al passo. Dobbiamo vivere e imparare dal gioco e possiamo essere una squadra migliore di quella vista. Dobbiamo continuare ad imparare, è stato bello per la squadra sentire di cosa tratta la Premier League oggi ma allo stesso tempo crediamo in quello che facciamo e crediamo di poter avere un impatto nelle partite. Non è stato definito nulla oggi, è stata una partita difficile e siamo delusi, ma faremo in modo di essere migliori il ​​prossimo fine settimana in casa”.