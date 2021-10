“Lo fa apposta”, Messi si sfoga sui social contro l’arbitro brasiliano Sampaio L’Argentina ha vinto la partita contro il Perù valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Ad attirare l’attenzione sono state le parole sui social di Lionel Messi che ha criticato duramente l’arbitraggio del brasiliano Sampaio. “Ogni volta che ci dirige fa sempre le stesse cose… sembra che lo faccia apposta”.

L'Argentina batte il Perù (1-0) con gol di Lautaro Martinez e fa un altro passo verso la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 ma fa discutere la sortita social di Lionel Messi contro l'arbitro Sampaio. Una ‘vecchia conoscenza' dell'Albiceleste e della Pulce che con il direttore di gara brasiliano non ha buoni precedenti: nel 2016, in occasione della sfida contro l'Ecuador, il "dieci" si lamentò dell'arbitraggio molto discutibile. Non è l'unico soggetto "inviso" al campione sudamericano: coincidenza ha voluto che nella sfida contro gli andini tra gli assistenti di linea ci fosse anche Marcelo Carvalho Van Gesse, che ha annullato la rete segnata da Cristian Romero nel primo tempo (con la conferma del Var).

Cinque anni fa l'ex Barça battibeccò con lui durante la sfida con il Cile al Monumental e finì malissimo. Messi venne squalificato per quattro giornate dopo aver rivolto espressioni ingiuriose al guardalinee, a inchiodarlo fu anche un replay della Fifa. Messi se la cavò grazie al ricorso (accolto) dall'Afa, la federazione argentina.

Cosa è accaduto questa volta al punto da spingere il campione a esporsi in questo modo sui social? Il Perù ha giocato una gara molto dura, commettendo molti falli (alcuni anche al limite) ma ricevendo solo due ammonizioni e beneficiando dell'indulgenza di un metro di giudizio arbitrale. Un match spezzettato, nervoso, brutto a vedersi di cui Messi ha salvato solo i tre punti utili per la qualificazione. Alla condotta di gara si sono aggiunte le forti perplessità alimentate da altri due episodi: un altro gol annullato all'Argentina (Guido Rodriguez) e il calcio di rigore concesso al Perù. Quanto a Sampaio, è emblematico quanto scritto nel messaggio su Instagram.