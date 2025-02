video suggerito

Liverpool clamorosamente fuori in FA Cup, eliminato dal Plymouth: ultimo nella Serie B inglese Liverpool fuori nel quarto turno della FA Cup. I Reds sono stati eliminati dal Plymouth Argyle, squadra ultima in Championship. L’autore del Giant Killer è stato Ryan Hardie, uno sconosciuto attaccante scozzese. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sta viaggiando come un treno superveloce il Liverpool in questa stagione. Ma la magia della FA Cup è più forte di tutto. I Reds, al comando in Premier League e che hanno chiuso al comando la fase a campionato della Champions League, sono stati eliminati nel quarto turno dal Plymouth Argyle, squadra che occupa l'ultima posizione in Championship, la Serie B inglese. Il risultato è clamoroso. Il Giant Killer è stato prodotto da un rigore di Ryan Hardie, un attaccante scozzese autore di soli tre gol in campionato.

L'inaspettato successo dei ‘pellegrini' sul Liverpool

La prima della Premier League contro la ventiquattresima della Championship, una contro l'altra. Materialmente è come fossero la prima e la quarantaquattresima del calcio inglese. I bookmakers quotavano a 19 o a 20 il successo del Plymouth. Ma i ‘Pellegrini', questo il nickname del club in onore ai padri pellegrini che lasciarono quella città per andare in America. Il Liverpool forse l'ha sottovalutata un po' troppo.

Decide un gol di Ryan Hardie su rigore

Slot ha messo in campo una squadra di livello, pure con Chiesa, Darwin Nunez, Luis Diaz e Diogo Jota, ma senza i titolarissimi. 0-0 nel primo tempo e al 53′ il calcio di rigore trasformato da Ryan Hardie, la bandiera del club. Quell'1-0 è stato difeso con le unghie e con i denti e la giornata da sogno è diventata una solida realtà.

Una sconfitta che brucia per il Liverpool, rinfocola la storia meravigliosa della FA Cup e dà gloria eterna agli eroi del Plymouth, su tutti al bomber Ryan Hardie, autore del gol della vittoria. Ventotto anni tra un mese lo scozzese, da cinque anni gioca con i ‘Pellegrini' e che guadagna 300 mila euro a stagione, cifra che guadagnano in un mese quasi tutti i calciatori del Liverpool.