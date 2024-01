Liverpool-Chelsea dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della partita Liverpool-Chelsea si sfidano per il big match della 22a giornata di Premier League: si gioca oggi, mercoledì 31 gennaio 2024, alle ore 21.15. Diretta TV e streaming su Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il Liverpool capolista della Premier League ospita il Chelsea ad Anfield Road per il big match del 22° turno del campionato inglese. Le squadre di Jurgen Klopp e Mauricio Pochettino si sfidano oggi, mercoledì 31 gennaio 2024, con fischio d'inizio alle ore 21.15 con diretta TV e streaming su Sky.

I Reds vengono da tre vittorie consecutive ma in settimana hanno dovuto affrontare l'onda emotiva per l'annuncio di Klopp: l'allenatore tedesco lascerà il Liverpool a fine anno e adesso tutto l'ambiente si è compattato ancora di più per salutarlo nel migliore dei modi, ovvero vincendo nuovamente la Premier League. van Dijk & co sono a +5 sul Manchester City, ma con una gara in più rispetto alla squadra di Pep Guardiola: prendere il bottino pieno contro il Chelsea è fondamentale, considerando che i Citizens sfideranno in casa il Burnley in questo turno. I Blues sono attualmente a metà classifica e, dopo la qualificazione alla finale di Carabao Cup, hanno un disperato bisogno di punti per avvicinarsi alla ‘zona-Europa'.

I Reds sono imbattuti in campionato da 15 partite, mentre i Blues, dopo un avvio difficile, sembrano aver trovato continuità come dimostrano i 4 successi nelle ultime cinque gare.

Partita: Liverpool-Chelsea

Quando si gioca: mercoledì 31 gennaio 2023

Orario: 21.15

Dove si gioca: Anfield Road, Liverpool

Canale TV: Sky

Diretta streaming: Sky-Go, Now

Competizione: Premier League, 22ª giornata

Dove vedere Liverpool-Chelsea in TV su Sky o DAZN

Liverpool-Chelsea sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva su Sky, come tutte le gare della Premier League. Per guardare il match basterà sintonizzarsi sul canale Sky Sport Calcio (numero 202) o Sky Sport 4K (numero 213) per chi possiede una tv 4K.

Liverpool-Chelsea, dove vederla in streaming

Liverpool-Chelsea sarà visibile anche in diretta streaming su Sky-Go, servizio di Sky, o NOW, servizio che permette di abbonarsi ai canali Sky senza necessità di avere un decoder.

Le probabili formazioni di Liverpool-Chelsea

Klopp non ha a disposizione Salah e punterà sul tridente formato da Jota, Gakpo e Nunez. Gravenberch con McConnell e Jones in mezzo al campo.

Pochettino si affida al trio Sterling, Broja e Palmer. In mediana Gallagher, Caicedo e Fernández.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Gomez, van Dijk, Quansah, Bradley; McConnell, Jones, Gravenberch; Jota, Gakpo, Nunez. Allenatore: Klopp.

CHELSEA (4-3-3): Sánchez; Chilwell, Silva, Disasi, Gusto; Caicedo, Fernández, Gallagher; Sterling, Broja, Palmer. Allenatore: Pochettino.