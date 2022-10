L’Italia ritrova Inghilterra e Macedonia: il girone di qualificazione agli Europei 2024 Il sorteggio degli Europei 2024 ha definito le avversarie della Nazionale di Roberto Mancini agli Europei 2024 che si disputeranno in Germania.

A cura di Marco Beltrami

Inizia la lunga marcia d'avvicinamento agli Europei di calcio 2024. Una competizione che vede l'Italia campione in carica dopo lo straordinario successo di Euro 2020. Il sorteggio delle qualificazioni andato in scena alla Festhalle di Francoforte ha definito il quadro dei gironi della rassegna continentale che si terrà in Germania. L'urna ha regalato alla Nazionale di Roberto Mancini due sfide dal sapore speciali, contro Inghilterra e Macedonia. Ecco il girone e le avversarie dell'Italia.

Il girone dell'Italia alle qualificazioni degli Europei 2024

La Nazionale campione d'Europa era inserita tra le teste di serie e per questo ha giovato di un sorteggio almeno sulla carta più alla portata. L'Italia ha pescato subito l'Inghilterra tra i sorrisi dei presenti per un confronto che sta diventando ormai un classico: prima la finale degli ultimi Euro 2020 e poi il doppio incrocio in Nations League. Dal punto più alto della storia recente a quello più basso, visto che gli azzurri di Mancini oltre all'Inghilterra sfideranno anche la Macedonia, ovvero la squadra che ci ha estromesso nei playoff torneo iridato. Le altre formazioni inserite nel gruppo C sono Ucraina e Malta, ampiamente alla portata dell'Italia.

I gironi di qualificazione di Euro 2024

Gruppo A: Spagna, Scozia, Norvegia, Georgia, Cipro

Le partite delle qualificazioni a Euro 2024 inizieranno il prossimo 23 marzo e si chiuderanno il 21 novembre 2023. L'Italia giocherà due partite e poi sarà impegnata nella Final Four di Nations League. Per decretare le 23 qualificate, che andranno ad aggiungersi alla Germania padrone di casa, saranno fondamentali dunque i risultati dei gironi e i playoff in programma a marzo 2024. Le vincitrici e le seconde di ogni girone andranno direttamente alla fase finale, mentre gli altri tre posti saranno definiti dagli spareggi.