Grande festa azzurra al Franchi: la Nazionale Italiana femminile si è qualificata per la fase finale degli Europei del 2022. Le Azzurre di Milena Bertolini hanno battuto Israele con un sonoro 12 a 0 e hanno staccato il pass per il torneo continentale riuscendo ad avere la meglio sulla Svizzera nella differenza reti e a evitare gli spareggi. Pronti-via e la selezione italiana ha trovato subito i gol che le garantivano la qualificazione: la doppietta di Valentina Giacinti e la rete di Barbara Bonansea hanno spianato la strada per l'Inghilterra. Il poker è arrivato poco prima del 20′ con l'autogoal di Shani David e subito dopo alla festa ha partecipato anche Cristiana Girelli, che con un bel colpo di testa sul primo palo su azione d'angolo ha trovato la nona rete in queste qualificazione.

La gara è stata tutta in discesa e sono arrivati i gol di Cecilia Salvai, di testa in mischia; e quelli di Martina Rosucci e Daniela Sabatino su rigore.Per la prima volta in queste qualificazioni all'Europeo femminile la Nazionale Italiana ha segnato 5 gol nella prima mezz'ora di gioco. Nella ripresa le Azzurre hanno preso il largo con le reti di Arianna Caruso e Emanula Giugliano e le doppietta di Daniela Sabatino e Bonansea. Una prestazione meravigliosa da parte di tutte le ragazze della CT Bertolini, che hanno interpretato in maniera perfetta la gara e si sono prese la qualificazione diretta meritatamente.

Il quadro delle qualificate agli Europei femminili 2022: Austria (una delle migliori seconde), Belgio, Danimarca, Inghilterra (qualificata automaticamente in qualità di Paese ospitante), Finlandia, Francia, Germania, Islanda (una delle migliori seconde), Paesi Bassi (superate le qualificazioni pur essendo il Paese detentore), Norvegia, Spagna, Svezia e Italia (una delle migliori seconde). Agli spareggi Svizzera, Irlanda del Nord, Portogallo, Repubblica Ceca, Russia ed Ucraina.

Il tabellino di Italia-Israele

RETI: 3′ Giacinti, 5′ Bonansea, 13′ Giacinti, 19′ David (OG), 30′ Girelli, 44′ Salvai, 46′ Rosucci, 55′ Sabatino, 66′ Caruso, 70′ Sabatino, 81′ Bonansea, 90′ Giugliano.

ITALIA (4-3-3): Giuliani; Bergamaschi (58′ Di Guglielmo), Gama (64′ Caruso), Salvai, Bartoli (46′ Boattin); Cernoia, Rosucci (46′ Glionna) Giugliano; Giacinti, Girelli (46′ Sabatino), Bonansea. A disposizione: Schroffenegger, Durante, Linari, Tarenzi, Serturini, Fusetti, Tucceri Cimini. Allenatrice: M. Bertolini.

ISRAELE (3-4-3): Rubin; Ozel, David, Shanab (84′ Zelikowitz); Michaeli (46′ Revaha), Sofer (46′ Seiden), Sendel (K), Hazan; Shtainshnaider (84′ Rahamim), Selimhodzic, Avital (46′ Biton). A disposizione: A. Cohen, Beilin, Been, Faingezicht, Y. Cohen, Rantissi, Sharabi. Allenatore: G. Burstein.