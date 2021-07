L’Italibasket ha staccato il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 vincendo 102-95 in casa della Serbia. Un traguardo incredibile a 17 anni di distanza dall’ultima volta, dopo una serie infinita di delusioni. Con una grandissima prova i ragazzi di Romeo Sacchetti si sono imposti in casa della temibile formazione serba e ha strappato una qualificazione che per molti era impossibile alla vigilia. A Belgrado è andata in scena una performance davvero straordinaria da parte dei ragazzi con la casacca azzurra, che hanno approcciato bene al match e sono stati sempre sul pezzo per tutto l'arco della contesa. Dopo Atene 2004, saremo di nuovo protagonisti della manifestazione a cinque cerchi: una soddisfazione immensa per tutto il movimento della pallacanestro tricolore.

Protagonisti assoluti della serata sono stati Mannion (24 punti), Polonara e Fontecchio, che si sono regalati una serata da sogno e hanno fatto esultare tutti i tifosi italiani a centinaia di km di distanza. Traguardo raggiunto senza i suoi uomini cardine come Belinelli, Datome e Gallinari; che per vari motivi non erano a disposizione per il Preolimpico. Anche il palazzetto di Belgrado ha apprezzato la prova degli Azzurri, che sono stati applauditi dopo la sirena. Qualificate anche la Slovenia di Luka Doncic e la Germania.

Subito il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha fatto i complimenti all'Italbasket e su Twitter ha scritto: "Grandissimo gioco, grandissima Italia". Negli stessi minuti ha fatto sentire il suo sostegno anche il capitano della squadra impegnata a EURO 2020 Giorgio Chiellini: "Che impresa!!! Complimenti Italbasket". Un grande plauso all’Italbasket di Romeo Sacchetti è arrivato anche dalla FIGC: "Congratulazioni agli Azzurri di Italbasket per la fantastica vittoria sulla Serbia e la qualificazione a Tokyo 2020".