video suggerito

Lisandro Martinez feroce su Traore: “L’ho ucciso”, l’attaccante risponde e gli dà un appuntamento In Manchester United-Fulham c’è stato un bel duello tra Lisandro Martinez e Adama Traore. L’argentino ha usato parole forti dopo la partita, la risposta di Traoré è stata durissima. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Premier League è iniziata di venerdì con l'anticipo tra Manchester United e Fulham. I Red Devils hanno vinto di misura grazie a un gol nel finale di Zirkzee, che ha esordito in modo meraviglioso. Uno dei migliori in campo però è stato Lisandro Martinez, che dopo la partita è stato grande protagonista ed ha, probabilmente in modo involontario, dato vita a un duello a distanza con Adama Traore, una delle stelle dei bianconeri.

Lisandro ‘manda' in palestra Traore

Lisandro Martinez non è completamente riuscito a mostrare il suo valore in Inghilterra. La nuova stagione l'ha iniziata con il piede giusto e il duello con Adama Traore lo ha esaltato. Dopo la partita sul prato di Old Trafford è stato intervistato da Sky Sports UK e più precisamente da Jamie Carragher, una leggenda del Liverpool, e parlando amabilmente con l'ex difensore si è soffermato sul duello con il possente attaccante del Fulham e sorridendo ha detto: "L'ho mandato in palestra, oggi, no!".

Tutti hanno sorriso. Non erano casuali le parole dell'argentino, che ha fatto riferimento alla possente corporatura di Traore, di suo uno dei più muscolati calciatori al mondo, e che è molto più grosso di Lisando Martinez, che tornando serio ha detto: "È davvero difficile giocare contro questo avversario", per poi aggiungere: "Ho imparato dalla prima partita, perché la prima volta mi ha ucciso. E poi l’ho ucciso io".

Traore risponde con una stories a Lisandro Martinez

Parole che certamente non potevano passare inosservate e una quindicina d'ore di distanza è arrivata la risposta piccata e decisa di Adama Traore, che ha postato in una stories una sua immagine con la divisa d'allenamento, in cui mostra il suo fisico, e taggando Lisandro Martinez ha scritto: "Non preoccuparti, ci incontreremo ancora". Non è una minaccia, ma un avvertimento. La prossima sfida tra Manchester United e Fulham sarà molto interessante.