L’Irlanda spaventa l’Italia Under 21: 1-1 a Trieste, ma non sfugge la qualificazione agli Europei Primo tempo di Italia-Irlanda del Nord indirizzato dal gol di Casadei, con gli Azzurri che falliscono il colpo del KO su rigore con Gnonto. Poi la sofferenza nella ripresa, con il pareggio avversario: ma l’1-1 porta l’Under 21 di Nunziata alla fase finale degli Europei. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

All'Under 21 di Nunziata bastava un semplice pareggio per approdare direttamente alla fase finale degli Europei di categoria, contro l'Irlanda, gara che chiudeva la fase a gironi. E un punto è arrivato anche se i presupposti sembravano diversi. Un buon primo tempo, corroborato dal gol di Casadei ha illuso gli Azzurri. Poi il rigore sbagliato prima dell'intervallo da Gnonto e la sofferenza nella ripresa con il ritorno degli irlandesi: che trovano prima l'1-1 e poi sfiorano l'incredibile vittoria.

Primo tempo: Casadei segna, Gnonto spreca dal dischetto

Un'Italia arrembante nel primo tempo ma anche sprecona fin troppo. L'Irlanda del Nord che deve solo vincere ci va vicina per prima con due occasioni che lasciano in silenzio lo stadio di Trieste quando prima Desplanches sbaglia la presa e poi con la difesa azzurra in blackout, fanno gridare al gol gli avversari. Urlo di gioia smorzato in entrambe le volte dall'intervento decisivo sulla linea di Bertola. Poi, però, solo l'Azzurro dei ragazzi di Nunziata nei primi 45 minuti che si chiudono con l'Italia meritatamente in vantaggio 1-0. A sbloccare il tabellino ci pensa Casadei che chiude in porta un rasoterra in piena area irlandese, dando il meritato gol all'Italia che è cresciuta nel tempo. Fino ad avere anche la palla del KO sui piedi di capitan Gnonto che sbaglia però maldestramente il tiro dal dischetto, dopo una imbucata di Baldanzi falciato in area.

Ripresa di marca irlandese: Desplanches salva la qualificazione

Parte meglio l'Irlanda nella ripresa anche perché non ha altro risultato che la vittoria per sperare nella qualificazione alla fase finale. L'Italia entra in campo senza mordente e ben presto paga pegno quando al 65′ su un cross rasoterra in area di rigore si fa infilare per l'1-1, con il tapìn vincente di Moran. Gara riaperta e tutto in perfetto equilibrio con Nunziata che medita qualche cambio ulteriore per scuotere la squadra dal pericoloso torpore. Ma non c'è la reazione e l'Irlanda prova l'assalto della disperazione mettendo in difficoltà la retroguardia azzurra. Che non capitola grazie ad un ottimo Desplanches decisivo a tempo scaduto a salvareil pareggio che vale l'Europeo.