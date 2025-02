Lippi non impazzisce per Thiago Motta alla Juve: non fa mai il nome, ma tutti capiscono chi avrebbe voluto

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Marcello Lippi non impazzisce per Thiago Motta. L'ex allenatore della Juventus e della Nazionale Italiana, nel corso dell'intervista "L'uomo della storia" in esclusiva su DAZN, ha parlato della sua carriera e ha commentato anche temi riguardanti l'attualità del club bianconero ponendo l'accento sull'inizio dell'avventura di Thiago Motta sulla panchina della Vecchia Signora: "Non mi entusiasma, sono sincero. Mi aspettavo altro dopo Allegri".

Parole che hanno subito fatti discutere e tanti hanno individuato in Antonio Conte il profilo a cui Lippi si riferiva per sostituire Allegri.

Lippi nel suo dialogo con Ciro Ferrara ha parlato così di Thiago Motta: "Non mi entusiasma, sono sincero. Vedo un allenatore capace, concentrato, dedito al suo lavoro, però non mi entusiasma. Un allenatore deve dare delle sensazioni a chi lavora con lui, a chi è vicino a lui e ai tifosi che seguono la squadra. Dietro al mio ‘non mi entusiasma tanto’ ci sono anche cose come il fatto che Motta è arrivato dopo un allenatore che ha vinto molto. Mi sarebbe piaciuto, dopo Allegri, una figura che trascinasse maggiormente il pubblico, la tifoseria".

Inutile dire che moltissimi hanno subito pensato ad Antonio Conte dopo le parole dell'ex allenatore della Juventus e CT della Nazionale Italiana sul profilo di tecnico che avrebbe immaginato per sostituire Massimiliano Allegri. L'attuale tecnico del Napoli è stato accostato diverse volte alla panchina della Vecchia Signora ma il suo ritorno non si è mai concretizzato.

Lippi ha parole al miele per Conte: "Mi ci sono un po’ ritrovato nel suo modo di fare"

Marcello Lippi ha elogiato proprio Antonio Conte, che ha avuto da calciatore e nel quale rivede qualcosa di se stesso: "Non si può dire che non abbia qualità. Caratterialmente mi sembra di rivedermi, mi ci sono un po’ ritrovato nel modo di fare di Antonio, nel suo carattere. Se penso di avergli lasciato una impronta? Penso di si, me lo diceva lui che ricordava un po’ tutto quello che facevo io. Può contendere lo Scudetto fino alla fine, quest’anno in maniera particolare si. Non so se sarà così, la mia non è una speranza ma una convinzione: se la può giocare".

L'attuale allenatore del Napoli ha inviato un bel videomessaggio per il suo ex tecnico: "Mister come andiamo, tutto bene? Colgo l’occasione di questo video per salutarla e per invitarla: sarebbe bellissimo per me e i ragazzi se un giorno venisse a trovarci a Casterlvolturno, o magari per una partita al Maradona. Certo, Castelvolturno sarebbe bello perché riusciremo a stare insieme e trascorrere una bella giornata, mi farebbe davvero piacere. Un grandissimo abbraccio, spero di vederla presto".