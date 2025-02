Lionel Scaloni, CT dell’Argentina: “Vi anticipo che convocherò a sorpresa un giovane dalla Serie A”

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Lionel Scaloni assisterà con molto interesse alla sfida di domenica tra Juventus e Inter. Curiosità nel vedere all'opera ancora Lautaro Martinez che ritroverà da avversario quel Kolo Muani che rievoca dolci ricordi all'Argentina dopo la finale vinta ai Mondiali in Qatar contro la Francia. La parata del Dibu Martinez fu iconica e Scaloni questo di certo non può dimenticarlo. Ma la Serie A è diventato anche terreno fertile per il CT affinché possa pescare i nuovi talenti pronti a creare quel ricambio generazionale necessario nella Seleccion argentina.

A tal proposito Scaloni, nel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport, toccando diversi temi, parla anche delle prossime convocazioni. Non si escludono sorprese e infatti il CT ha voluto fare subito un annuncio spiazzando tutti: "Altri giovani della Serie A che mi piacciono ce ne sono, perché pensiamo sempre al ricambio generazionale – ha sottolineato Scaloni rispondendo a precisa domanda -. Le posso anticipare che nella prossima lista, che daremo tra una ventina di giorni, ci sarà un nuovo giovane della Serie A".

Il 20enne Santiago Castro del Bologna tra gli indiziati.

La curiosità ora è tanta per capire chi dei giocatori argentini attualmente in attività nel massimo campionato di calcio italiano sarà convocato per la prima volta da Scaloni. Di certo non è Nico Paz del Como che sta facendo benissimo nella squadra di Fabregas perché l’ha già chiamato. La Gazzetta cerca di incalzare il CT: "È una sorpresa, vedrete tra poco". I nomi sul taccuino sono tanti e la Serie A di certo è piena di giovani talenti argentini evidentemente già pronti a poter essere convocati dall'Argentina in vista dei prossimi impegni.

Chi è il giovane giocatore della Serie A che sarà convocato da Scaloni con l'Argentina

Al momento in Serie A, seguendo l'identikit di Scaloni, i profili giovani che siamo stati in grado di isolare ad oggi sarebbero 6. Tutti sono già stati convocati dalle nazionali giovanili argentine pronti per il grande salto. Su tutti Santiago Castro del Bologna ma anche Maximo Perrone del Como. Sorpresa assoluta potrebbe essere quella rappresentata da Tomas Palacios dell'Inter oggi in prestito al Monza, ma anche Benja Dominguez sempre del Bologna e Matias Moreno della Fiorentina oppure Santiago Pierotti del Lecce. Ma non si escludono colpi di scena.