L’Inter può cominciare il campionato senza Lautaro e Thuram: i due attaccanti sognano le Olimpiadi La dirigenza dell’Inter parlerà con Lautaro e Thuram che hanno espresso la voglia di partecipare alle Olimpiadi con le rispettive nazionali: non c’è obbligo da parte dei nerazzurri che rischierebbero di giocare le prime partite della prossima stagione senza di loro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

I piani futuri di Lautaro Martinez e Marcus Thuram fanno tremare l'Inter. Il calciomercato c'entra poco in questo momento perché a far preoccupare la dirigenza è la volontà dei due attaccanti di partecipare come protagonisti alle prossime Olimpiadi con le rispettive nazionali. Una richiesta legittima, ma che si inserisce in un contesto dominato da un calendario intasato che non lascia respiro tra un impegno e l'altro.

Volare a Parigi con Argentina e Francia significherebbe perdersi tutta la preparazione estiva con i nerazzurri e, se aggiungiamo anche le dovute ferie, anche qualche giornata di campionato all'inizio della prossima stagione. Una prospettiva che non scalda per niente la società che si ritroverebbe così con il parco attaccanti dimezzato, perdendo oltretutto i due titolarissimi di Simone Inzaghi. Secondo la Gazzetta dello Sport la dirigenza ha intenzione di affrontare l'argomento con Lautaro e Thuram, cercando di trovare una soluzione comune dettata dal buon senso che possa accontentare tutte le parti in causa.

Tecnicamente l'Inter potrebbe opporsi alla convocazione, dato che le Olimpiadi non sono organizzate dalla FIFA e la società non ha l'obbligo di rilasciare giocatori che hanno più di 23 anni, ossia i fuori quota che ogni nazionale ha diritto di portare alla competizione. I due attaccanti negli ultimi giorni hanno espresso più volte la volontà di rispondere alla chiamata, ma prima dovranno fare i conti con i nerazzurri.

Quante partite salterebbero Lautaro e Thuram con l'Inter

Sarà un'estate piena per i due attaccanti dell'Inter che intanto si concentrano sul raggiungimento dello Scudetto che regalerebbe alla squadra la seconda stella. Poi per entrambi ci sarà spazio per gli impegni internazionali: Thuram partirà con la Francia alla volta della Germania per gli Europei che si terranno dal 14 giugno al 14 luglio, mentre Lautaro sarà negli Stati Uniti per disputare la Coppa America dal 20 giugno al 14 luglio.

Se dovessero decidere di seguire le nazionali anche alle Olimpiadi il loro calendario diventerebbe praticamente ingestibile. Senza un attimo di pausa dovrebbero volare a Parigi, dove il torneo olimpico di calcio di terrà dal 24 luglio al 10 agosto. L'inizio del prossimo campionato di Serie A è previsto per il weekend del 17-18 agosto, praticamente una settimana dopo la partita finale della competizione.

Se Argentina e Francia dovessero avere un cammino lungo e soddisfacente come ci si aspetta, l'Inter non potrà avere a disposizione i due giocatori per tutta l'estate: Simone Inzaghi dovrebbe portare avanti il ritiro e la preparazione senza di loro, lavorando solo con gli attaccanti di riserva, e rischierebbe di non averli in rosa neanche nelle primissime giornate della prossima stagione. Un'eventualità che nessuno in casa nerazzurra si augura che possa accadere davvero.