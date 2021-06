L'Inter di Simone Inzaghi volerà a bassa quota in questa sessione di mercato perché il diktat societario è risparmio e capitalizzazione: si dovranno fare plusvalenze importanti, una gestione all'attivo poi – forse – qualche colpo in entrata. Per il resto ottimizzare ciò che si ha in rosa e ciò che arriva dai vari fine prestito, un capitale che l'Inter ha curato negli anni e che adesso potrebbe diventare patrimonio importante.

Sono tanti i nomi di chi potrebbe essere ceduto per guadagnare milioni importanti per rimpinguare le casse quasi completamente vuoti. Da Dimarco e Salcedo a Lazaro, per passare da Joao Mario e Nainggolan, tutti cavalli di rientro che però non sembrano avere possibilità reali per trovare nuovo spazio nel progetto di Inzaghi, che avrà comunque l'ultima parola.

Attorno a Joao Mario è sempre attiva l'asse Italia – Portogallo con un filo diretto tra Inter e Sporting Lisbona. Si lavora per definire il passaggio a titolo definitivo di Joao Mario allo Sporting sfruttando il lavoro da intermediario che ha attivato Federico Pastorello. E l'ottimismo regna sovrano visto che la stampa lusitana, in primi il quotidiano sportivo "O Jogo" l'intesa è ormai vicina. La volontà da parte del club nerazzurro di venire incontro ai desideri del giocatore è chiara e così l'Inter sarebbe disposta ad abbassare la propria richiesta iniziale. I nerazzurri hanno messo 10 milioni di euro sul piatto per il trasferimento definitivo, ma si può trattare sulla base di 7 milioni a cui si aggiunge la possibilità di un pagamento dilazionato in più anni.

Per Radja Nainggolan, invece, il problema è più complesso perché il belga è un giocatore che ancora può fare la differenza ad alti livelli e ha un contratto che scadrà solamente nel 2022 con l'Inter. Che però non intende tenerlo in rosa mentre a Cagliari sperano di poterlo riavere dopo aver conquistato la salvezza. A dirlo è stato lo stesso allenatore degli isolani, Semplici che gli aprirebbe le porte del centrocampo ma il nodo da sciogliere è l'ingaggio. Il Cagliari non ha soldi, prenderebbe Nainggolan solamente con un prestito secco gratuito, la soluzione però potrebbe stare nel mezzo: il belga potrebbe scindere dall'Inter trovando una buonuscita e mettendosi d'accordo con i sardi senza vincoli.