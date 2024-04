L’inspiegabile calcio d’angolo di Meza contro l’Inter Miami: la palla non raggiunge neanche l’area

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

I quarti di finale della CONCACAF Champions Cup hanno emesso gli ultimi verdetti. Nella notte l‘Inter Miami di Messi e Suarez è stata eliminata contro il Monterrey perdendo 3-1. La squadra della Florida saluta dunque la competizione a sorpresa lasciando spazio ai messicani che vanno avanti nella competizione. Una partita caratterizzata però da un episodio che di certo non è passato in secondo piano. Sul punteggio di 1-0 il Monterrey ha beneficiato di un calcio d'angolo.

Una buona occasione per mettere nuovamente in difficoltà Messi e compagni. Sul pallone si presenta Maxi Meza che al fianco di un compagno di squadra sembrava pronto a rifiutare lo scambio optando per un tiro a giro sul primo palo. Incredibilmente però l'esecuzione è un fiasco totale. Il pubblico assista a quella battuta in maniera attonita. Nello stadio si crea un silenzio surreale tant'è lo stupore. La palla di fatto non raggiunge nemmeno l'area piccola di rigore regalando la rimessa laterale all'Inter Miami tra l'incredulità generale anche dei compagni di squadra.

A Meza sembra quasi mancare la forza. Insieme ad un compagno di squadra posizione la palla nella lunetta del calcio d'angolo pronto per cercare la deviazione fortunosa o la testa di un compagno di squadra. Ma proprio mentre la palla parte dal suo destro a giro, si capisce che qualcosa era andato storto. La sfera infatti prende il giro ma non la potenza finendo all'esterno della porta con totale lentezza.

L'esecuzione di un calcio d'angolo più inspiegabile degli ultimi anni secondo qualcuno. L'esterno offensivo argentino nel 2018 aveva anche preso parte ai Mondiali con la maglia della propria Nazionale. Questo aspetto è stato sottolineato più volte dai tifosi che sui social hanno commentato quanto visto. Un episodio che non compromette di fatto la partita del Monterrey che vincerà con un netto 3-1 la sfida lasciando fuori dal torneo la squadra di Messi.