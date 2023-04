L’Inghilterra vince la prima Finalissima femminile: Richarlison non porta fortuna al Brasile L’Inghilterra si è aggiudicata la prima edizione della Finalissima femminile battendo il Brasile ai calci di rigore per 5-3 a Wembley.

A cura di Vito Lamorte

L'Inghilterra si è aggiudicata la prima edizione della Finalissima femminile battendo il Brasile ai calci di rigore. Il trofeo ideato dalla collaborazione tra UEFA e CONMEBOL, che mette di fronte le squadre vincitrici dell'ultimo Europeo e della Copa America, ha visto le ragazze di Sarina Wiegman riuscire ad avere la meglio della Seleçao solo dagli undici metri dopo una gara in cui aveva fatto molto meglio delle avversarie.

A decidere la finale sino stati gli errori dal dischetto di Souza e Tamires, che hanno permesso alle inglesi di trionfare davanti al loro pubblico.

A Wembley era presente anche Richarlison, ma l'attaccante del Tottenham e della nazionale maschile non ha portato fortuna alle sue connazionali.

L'Inghilterra si è portata in vantaggio con Toone a metà della prima frazione e quando tutto sembrava pronto per il trionfo inglese ecco la rete di Andressa: la giocatrice della Roma si è fatta trovare pronto e ha rimesso tutto in equilibrio. Dagli undici metri le inglesi sono state più fredde e precise, conquistando una vittoria assolutamente meritata per quello che si è visto in campo.

La Finalissima maschile nel 2022 aveva visto l'Argentina di Scaloni strapazzare l'Italia di Mancini con un netto 3-0 e pochi mesi la Seleccìon avrebbe conquistato i Mondiali in Qatar: adesso vedremo se accadrà lo stesso all'Inghilterra con la Coppa del Mondo che si disputerà in Nuova Zelanda e Australia dal 20 luglio al 20 agosto 2023.

Il tabellino di Inghilterra-Brasile

RETI: 23′ Toone (I), 93′ Andressa (B).

RIGORI: Stanway (I, segnato), Adriana (B, segnato), Toone (I, sbagliato), Tamires (B, sbagliato), Daly (I, segnato), Souza (B, sbagliato), Greenwood (I, segnato), Kerolin (B, segnato), Kelly (I, segnato).

INGHILTERRA (4-3-3): Earps; Bronze, Williamson, Greenwood, Carter; Stanway, Walsh, Toone; James (74′ Kelly), Russo (74′ Daly), Hemp (88′ Robinson). Ct. Wiegman.

BRASILE (3-5-2): Izidoro; Lauren (46′ Andressa), Kathellen, Souza; Antonia (87′ Gabi Nunes), Borges (87′ Fe Palermo), Luana (69′ Francelino), Kerolin, Tamires; Zaneratto (46′ Adriana), Ferreira. Ct. Sundhage.

ARBITRO: Frappart (Francia).