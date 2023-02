L’infortunio di Miretti sembra grave: Allegri si avvicina alla barella e gli urla qualcosa Brutto infortunio per Miretti nel primo tempo di Salernitana-Juventus. Al momento dell’uscita in barella, Allegri ha provato a rincuorarlo.

A cura di Marco Beltrami

La nota stonata del primo tempo della Juventus in casa della Salernitana è stata l'infortunio di Fabio Miretti. Il giovane centrocampista bianconero è stato vittima di una situazione particolare, che inizialmente non sembrava destare preoccupazione. Con il passare dei minuti però la percezione sull'entità del problema è cambiata, anche perché il giocatore molto dolorante è stato costretto ad uscire in barella.

Al 42′ Fabio Miretti ha fronteggiato Coulibaly. Un contrasto strano tra i due, con il primo che arrivava alle spalle del giocatore di casa ed è rimasto a terra. In realtà nessuna contusione per il giocatore della Juventus che in realtà ha messo male il piede in fase di "ricaduta" finendo su quello dell'avversario. Infortunio alla caviglia per Miretti che ha iniziato ad accusare dolore richiamando a gran voce lo staff medico della sua squadra portandosi le mani sul volto.

Dopo diversi minuti di cure, gli addetti ai lavori hanno capito che per il giocatore non c'era nulla da fare. Inevitabile la sostituzione, con Miretti letteralmente disperato e con un principio di lacrime. Il giovane talento della Vecchia Signora ha provato a tornare in panchina in piedi con l'aiuto dei collaboratori, ma non c'è stato nulla da fare. Indispensabile la barella, con Miretti che ha lasciato il terreno di gioco con le mani sul volto, distrutto.

Massimiliano Allegri che fino ad allora aveva seguito tutta la situazione al fianco del suo vice Landucci, istruendo anche Fagioli gettato nella mischia al posto di Miretti ha aspettato quest'ultimo davanti alla sua panchina. Quando la barella è arrivata nei suoi pressi, il toscano si è ulteriormente avvicinato e ha lanciato un paio di urlacci, conditi da qualche parola e da un incitamento "Dai Mire!". Un modo per spronare il suo ragazzo, in un momento molto difficile.

Ma cosa si è fatto Miretti, che prima dell'infortunio aveva spianato le strade alla Juventus guadagnandosi il rigore poi realizzato da Vlahovic? Il centrocampista secondo le prime indiscrezioni di DAZN deve fare i conti con una distorsione alla caviglia. Siccome il giocatore era molto dolorante si era ipotizzato anche di portarlo in ospedale. La situazione è sotto osservazione, con la speranza che il problema non sia grave così come sembra a caldo.