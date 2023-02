L’infortunio al ginocchio di Zarate è grave: il Cosenza fa un gesto bellissimo nel momento più difficile L’attaccante argentino, Zarate, ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore sinistro. La sua stagione è praticamente finita, il club calabrese in una nota gli ha mostrato grande vicinanza: “Gli rinnoveremo il contratto”

Zarate esce dal campo dolorante per l’infortunio al ginocchio sinistro.

Lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. La stagione di Mauro Zarate è già finita, nella sfida contro il Sudtirol ha subito il grave infortunio che lo costringerà, con ogni probabilità, a sottoporsi a intervento chirurgico. Il resto, quanto a tempi di riabilitazione e recupero, è percorso che conosce benissimo.

A Cosenza l'attaccante argentino, ex della Lazio, era arrivato quasi sul gong della sessione invernale di calciomercato: il classico colpo novanta, il botto che può far saltare il banco, la pedina presa per aiutare la squadra a risollevarsi da una situazione di classifica durissima (calabresi ultimi in Serie B). Un investimento finito a carte a 48 a causa della sfortuna che al giocatore ha tirato un brutto scherzo.

Il calciatore s’è fatto male durante la gara di campionato col Sudtirol.

Tre partite, 144 minuti in campo: Zarate aveva dinanzi a sé tutto un campionato per prendere per mano i rossoblù e trascinarli verso posizioni meno pericolose. Non ha avuto nemmeno il tempo di prendere "confidenza" – come si dice in gergo – con la nuova realtà che ha dovuto alzare bandiera bianca suo malgrado.

Nella sfida contro il Sudtirol ha avvertito dolore e sensazione negativa, la torsione del ginocchio è stata foriera di pessime notizie: il trauma distorsivo s'è rivelato più grave del previsto considerato anche l'interessamento capsulo legamentoso. Il comunicato ufficiale della società ha spiegato nel dettaglio cosa è successo al calciatore e quali sono le sue condizioni.

La Società Cosenza Calcio informa che, nel corso della partita di ieri, il calciatore Mauro Zàrate ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina hanno evidenziato l’interessamento capsulo legamentoso (lesione del legamento crociato anteriore). Nelle prossime ore sarà valutata l’opportunità di intervenire chirurgicamente.

L’ex attaccante della Lazio era arrivato a Cosenza alla fine della scorsa sessione invernale di calciomercato.

Zarate, però, non sarà solo in quella lunga traversata nel deserto che può essere un infortunio di tale portata. Nella seconda parte della nota c'è un passaggio che scandisce il bel gesto da parte della dirigenza, un atteggiamento legato alla profonda stima nei confronti del giocatore.