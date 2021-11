L’incubo di Peeters, di proprietà della Juventus: “Ha la neuropatia, stop a tempo indefinito” Daouda Peeters, centrocampista di proprietà della Juventus in prestito allo Standard Liegi sarà costretto ad uno stop forzato a causa di un problema di salute tutt’altro che leggego. Il club belga in una nota ufficiale infatti ha rivelato che il classe 1999 deve fare i conti con una forma di neuropatia e la durata della sua indisponibilità è indefinita.

A cura di Marco Beltrami

Che cos'è la neuropatia? Si tratta di un disturbo funzionale a livello del sistema nervoso periferico, ovvero quello che è costituito dai nervi che connettono il sistema centrale ai muscoli, alla pelle e agli organi. Può essere sia ereditaria, ma nella peggiore delle ipotesi può anche derivare da altre malattie. La malattia si può manifestare in varie forme e attraverso sintomi diversi, compresi quelli motori con problemi nei movimenti delle mani, nelle gambe oppure in più arti.

Peeters in Belgio aveva collezionato 5 presenze prima di finire misteriosamente fuori dai radar, per il motivo svelato dal club. Adesso bisognerà capire anche, in caso di assenza prolungata, quale sarà il suo futuro visto che la Juve lo ha girato in prestito con la formula dell’obbligo del riscatto condizionato da particolari dati statistici fissato a 2.5 milioni di euro. Nel caso di addio ai bianconeri verrà riconosciuto alla Sampdoria un premio pari al 50% della differenza tra il prezzo di cessione e € 2 milioni. La Juventus ha prelevato Peeters proprio dalle Giovanili della Sampdoria nel 2019 per circa 4 milioni. Solo una presenza in prima squadra (nonostante le convocazioni), nel 2020 contro il Cagliari, e diverse invece nell’Under 23, anche nella scorsa annata.