L'incredibile storia della squadra non ha mai preso gol ed è riuscita a non vincere il campionato La squadra femminile dell'Angelholms FF è riuscita a non vincere il titolo nonostante un campionato senza sconfitte e senza gol subiti.

A cura di Marco Beltrami

Un campionato intero senza subire sconfitte e cosa ancor più eccezionale senza subire gol. Un rendimento eccezionale quello della squadra dell'Angelholms FF che però, a sorpresa, non è riuscita a vincere il torneo. Incredibile, ma vero: la formazione femminile che milita nella quarta divisione svedese è arrivata seconda alle spalle del Ljungbyheds SE, per una situazione assolutamente beffarda.

L'Angelholms FF ha chiuso il campionato senza sconfitte e senza subire gol

Il torneo di Division 4 Dam Nordvästra Skåne si è concluso per l'Angelholms FF con 15 vittorie, 3 pareggi, zero sconfitte. 78 gol segnati e 0 gol subiti. Questo però non è bastato per vincere, perché questa squadra è stata scavalcata dal Ljungbyheds che si è laureato campione con 49 punti, uno in più dell'Angelholms FF. A giocare a favore di queste ultime è stato il rendimento, con il maggior numero di vittorie, 16 contro 15, con un solo pareggio contro i 3 delle seconde classificate.

Perché le imbattibili ragazze dell'Angelholms FF non hanno vinto il titolo

E pensare che queste hanno anche battuto di misura le future campionesse, pareggiando poi senza gol l'altro scontro diretto. L'Ängelholms FF ha pagato dazio ai due pareggi contro squadre di medio-bassa classifica, che hanno avuto un peso specifico sul finale della stagione in chiave classifica. Come fotografare questa situazione? Con queste parole sul proprio profilo Instagram: "Quanto è disgustoso non prendersi il campionato senza subire un solo gol?".

Le storie più assurde nella storia del calcio

Ma ci sono altri casi di beffe clamorose nel mondo del calcio? Certo, basti pensare agli spagnoli del CD Ourense che nel 1967/68, si resero protagonisti di una stagione praticamente perfetta con 30 vittorie in 30 partite. Poi però il tracollo nei playoff per la promozione. Un precedente curioso è anche quello del Perugia in Serie A: nella stagione 1978/1979, i biancorossi chiusero senza sconfitte, eppure arrivarono secondi alle spalle del Milan campione d'Italia. Anche in questo caso, fatali i troppi pareggi, con meno vittorie rispetto ai rossoneri.

Un'altra situazione particolare è quella del Manchester City nella Prima Divisione inglese 1937/1938. La società inglese segnò il maggior numero di gol con la bellezza di 80 reti all'attivo. Però allo stesso tempo, incassò 77 reti per un rendimento assolutamente sciagurato. I campioni in carica retrocessero.