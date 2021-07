All'improvviso 19 milioni. Una bella sensazione quando arriva il 30 del mese, controlli l'home banking e vedi che il bonifico è arrivato. Solo che nel caso di Mesut Ozil, il versamento del 30 giugno 2021 è stato un po' più pesante di quello che mediamente arriva nelle tasche perfino di un calciatore ben pagato come il 32enne tedesco di origine turca. Soprattutto se proviene dalla squadra dove non giochi più da mesi.

Ozil aveva firmato un ricchissimo rinnovo contrattuale con l'Arsenal sotto Arsene Wenger, subito dopo la partenza di Alexis Sanchez verso il Manchester United. Era il gennaio del 2018 ed il club londinese aveva visto l'accordo col nazionale tedesco come un imperativo per non perdere entrambi i giocatori chiave all'interno del gruppo.

Tuttavia subito dopo aver firmato il nuovo contratto da 18 milioni a stagione, che ne avevano fatto il giocatore più pagato della storia del club, le prestazioni di Ozil sono diventate sempre più inconsistenti e rapidamente l'opinione generale sulla sua situazione all'interno della squadra è diventata molto severa. Già nella stagione 2019/20 il centrocampista offensivo ha messo assieme solo 23 presenze e un gol, non partecipando alla vittoriosa finale della FA Cup. Poi addirittura la scorsa stagione non ha più messo piede in campo, venendo escluso sia dalla lista dei giocatori disponibili per l'Europa League che da quella per la Premier League.

Un incredibile depauperamento per un giocatore che fino a qualche anno prima veniva ritenuto uno dei migliori nel ruolo in Europa. Inviso sia ad Unai Emery che a Mikel Arteta, si è quindi arrivati al punto in cui alla fine l'Arsenal nel gennaio scorso – su forte spinta del DT Edu – è riuscito a disfarsi di Ozil, cedendolo al Fenerbahçe quando mancavano pochi mesi alla scadenza del suo contratto. Tuttavia il club londinese ha continuato a pagare una parte del suo stipendio e l'importo finale che l'Arsenal gli ha versato nel suo ultimo giorno associato al club, il 30 giugno 2021, è stato rivelato dai media turchi. Una cifra difficile da credere per un pagamento ad un calciatore in unica soluzione: 16,38 milioni di sterline, ovvero al cambio in euro poco più di 19 milioni. Non malaccio prima delle vacanze…