La partita di Europa League tra Villarreal e Maccabi Tel Aviv per ora non si gioca. L'inizio dell'incontro è ritardato di almeno un'ora a causa di una pioggia torrenziale che ha reso impraticabile il campo. In questo momento piove meno a Villarreal e per questo lo svolgimento dell'incontro non è a rischio.

Rinviato l'inizio di Villarreal-Maccabi

Un'autentica bomba d'acqua si è abbattuta a Villarreal nei minuti che precedevano l'inizio della partita tra gli spagnoli e il Maccabi, che devono sfidarsi in un match di Europa League. La pioggia rapidamente è diventata violenta e con buona ragione si può parlare della cosiddetta ‘bomba d'acqua' che ha colpito lo stadio del ‘sottomarino giallo'. L'arbitro del match non ha potuto far altro che rinviare il calcio d'inizio, che è stato posticipato di un'ora. Gli inservienti stanno lavorando alacremente ora che la pioggia ha iniziato a battere meno copiosa e tutte e due le squadre sperano che si possa disputare l'incontro in modo regolare, anche se con un terreno reso molle dalla pioggia sarà complicato per entrambe le squadre giocare. Il rinvio quasi non è contemplato, perché trovare un'altra data sarebbe complicatissimo, il calendario internazionale è congestionato.

Villarreal-Maccabi Tel Aviv è un match chiave per il Gruppo I. Perché la squadra spagnola, che sta volando nella Liga e che da quest'anno è guidata da Emery, e quella israeliana hanno ottenuto due successi nella prima giornata e quindi stasera si giocano il primato del girone, e forse anche una fetta di qualificazione. Nell'altro incontro del girone i turchi del Sivasspor si sono imposti per 2-0 sugli azeri del Qarabag e sono saliti a 3 punti.