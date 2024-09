video suggerito

Liam Gallagher e il dialogo surreale con Cantona per il video di Once: “Quanto vuoi?”. Non ci credeva Liam Gallagher ha raccontato la trattativa surreale con Eric Cantona per la partecipazione del campione francese al video della sua canzone ‘Once’: “Da allora non l’ho mai più visto. Ecco cosa si chiama una vera leggenda…”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Negli ultimi giorni si fa un gran parlare degli Oasis, dopo l'annuncio della loro clamorosa reunion a distanza di 15 anni e il miraggio rappresentato dall'avere in mano un biglietto per i loro concerti del 2025: ci saranno 17 date nel Regno Unito e nella Repubblica d'Irlanda. Il calcio scorre nelle vene dei fratelli Gallagher potente quasi quanto la loro musica: Liam e Noel sono entrambi tifosissimi del Manchester City e spesso sono avvistati sugli spalti ad assistere alle partite della squadra di Pep Guardiola. Eppure c'è un legame di uno dei due anche con l'odiato Manchester United, tramite uno dei suoi simboli più fieri, Eric Cantona: il campione francese nel 2020 partecipò infatti da protagonista al video di ‘Once' di Liam Gallagher, dopo una ‘trattativa' surreale sul suo compenso. Ancora più surreale quello che accadde dopo la realizzazione del video: Cantona sparì completamente dalla vita di Liam: "Mai più visto".

Eric Cantona nel video della canzone ‘Once' di Liam Gallagher

Tutto è nato quando nel dicembre del 2019 la leggenda dei Red Devils – che in maglia United ha giocato dal 1992 fino al suo ritiro nel 1997, vincendo quattro campionati e venendo poi eletto dai tifosi ‘Calciatore del secolo del club' – ha condiviso sul proprio profilo Instagram un video in cui ascoltava il singolo di Liam Gallagher ‘Once' e dichiarava la sua passione per la canzone: "Quando due leggende di Manchester si incontrano. ‘Once' la mia canzone dell'anno!", scriveva Cantona, taggando il cantante che non conosceva assolutamente.

A quel punto Liam decise di contattare Cantona per chiedergli quanto volesse per essere coinvolto nel video ufficiale del brano. Con sua grande sorpresa, non fu assolutamente nulla. Il minore dei fratelli Gallagher lo ha spiegato durante la sua partecipazione al ‘The 2 Johnnies Podcast' e non è difficile ritrovare nelle sue parole l'essenza più pura di quello che era chiamato ‘King Eric' (e proprio per questo nel video è raffigurato come un re, con tanto di corona e mantello).

La trattativa surreale sul compenso di Cantona: "Quanto vuoi?", "Niente"

"Lui cantava ‘Once' a casa sua su Instagram – ha raccontato Liam Gallagher – Così abbiamo chiesto a qualcuno di chiamarlo e dirgli: ‘Guarda, vuoi essere in questo video? Perché abbiamo visto che ti piace la canzone.' E lui ha detto ‘Sì, ci sarò'. Allora gli abbiamo chiesto quanto volesse per partecipare".

"Non voglio soldi", fu la risposta di Cantona. Il dialogo andò ancora avanti: "Noi diciamo. ‘Dobbiamo darti qualcosa'. Lui risponde: ‘Sarò nel video per niente'".

"Non l'ho mai più visto, ecco cosa sono le vere leggende!"

Il campione francese ha pagato lui il suo albergo e ha persino portato il suo vino, nonostante gli sia stato offerto. Il video è dunque stato registrato, con Gallagher a fare da maggiordomo al Re Eric. L'inizio di una grande amicizia? Macché, una volta terminate le riprese, Cantona è scomparso e Liam Gallagher non gli ha mai più visto né parlato: "Si è presentato, ha fatto il video, se n'è andato. Non l'ho più visto per niente. Lo ha fatto solo perché amava la canzone. Ecco cosa sono le vere leggende! Io pensavo: ‘Che cazzo, quanti soldi vuoi?' Ma lui non voleva niente. Non voleva essere preso all'aeroporto, ha noleggiato la sua macchina, ha trovato il suo hotel, si è portato il suo cibo, ha fatto il fottuto video e se n'è andato a casa! Non l'ho mai più visto. Ecco cosa si chiama una vera leggenda…".