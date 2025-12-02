L’ex romanista Seydou Doumbia fallisce il test della macchina della verità: sarebbe più vecchio

L’ex attaccante della Roma Seydou Doumbia è stato sottoposto in Russia al test del poligrafo, ovvero la macchina della verità, per dissipare i dubbi sulla reale età. Secondo i documenti ufficiali, l’ivoriano sta per compiere 38 anni, il verdetto del test dice che mente: ne avrebbe ben di più.

L'esperienza di Seydou Doumbia alla Roma, ovvero i pochi mesi di fine stagione 2014/15 (arrivò a gennaio), è da considerarsi un fallimento: forse parlare di bidone è eccessivo per uno che in carriera ha vinto tanti titoli di squadra e personali – sia con i club che con la nazionale – e tuttavia se si nomina l'attaccante della Costa d'Avorio a un tifoso giallorosso, il ricordo è di quelli horror, tra controlli sbagliati e tiracci maldestri (2 soli gol in 13 presenze e foglio di via in estate). Tutt'altro status ha tuttora Doumbia in Russia, dove prima di arrivare alla Roma (per 14,4 milioni di euro più bonus, contratto lungo, fino al 2019) era stato capocannoniere per due volte consecutive, rifilando tra l'altro una doppietta al Manchester City in Champions League. E proprio in Russia recentemente Seydou ha accettato di sottoporsi al test del poligrafo, ovvero la macchina della verità, per dissipare i dubbi sulla sua vera età. Test fallito: in realtà sarebbe ben più vecchio…

I dubbi sulla reale età di Seydou Doumbia durante i suoi anni in Russia al CSKA Mosca

Doumbia a Mosca è un'istituzione, con la maglia del CSKA ha vinto due campionati oltre a varie coppe nazionali, segnando a pacchi in quattro anni e mezzo. Il bomber ivoriano era approdato nella capitale russa nel 2010, prelevato dallo Young Boys, dove già aveva macinato reti per un biennio. All'epoca aveva 22 anni e mezzo, anche se qualcuno poi avrebbe messo in dubbio questo dato. Durante il periodo di Seydou al CSKA Mosca emersero infatti dubbi sulla sua età anagrafica ufficiale, con alcune voci che lo indicavano come palesemente più anziano di quanto dichiarato (sui documenti risulta nato il 31 dicembre 1987).

Queste speculazioni derivavano principalmente dalla sua carriera già precocemente lunga e dalle prestazioni fisiche osservate in campo, dove sembrava mostrare segni di fatica insolita per un giocatore sulla carta giovane. Alcuni notarono che Doumbia aveva una ‘longevità' sospetta per un ragazzo della sua età ufficiale: la sua era una carriera iniziata in Costa d'Avorio con presenze in squadre anche semiprofessionistiche che sembravano estendersi per troppi anni indietro. Qualcuno arrivò a sostenere che il calciatore ivoriano sarebbe stato addirittura più vecchio di 10 anni rispetto a quanto dichiarato, sottolineando anche i suoi tratti somatici più ‘vissuti' rispetto a un poco più che ventenne.

Seydou Doumbia contrastato da Walter Samuel in un Inter–CSKA Mosca di Champions League del 2011

Tutte chiacchiere indimostrabili ovviamente, che peraltro qualcuno rilanciò anche in Italia, quando Doumbia nel gennaio 2015 arrivò alla Roma, paragonando il suo caso alle analoghe accuse (poi rivelatesi infondate) che erano state rivolte al laziale Minala. Questi dubbi rientrano in un fenomeno più ampio che riguarda tutto il calcio africano, dove la mancanza di registri precisi porta a speculazioni su età ‘taroccate' verso il basso per aumentare l'appetibilità e il valore di mercato dei calciatori.

Il verdetto della macchina della verità: quanti anni avrebbe davvero Doumbia secondo il test del poligrafo

La leggenda dell'età fasulla di Doumbia è stata riportata in vita in occasione del test della macchina della verità cui l'ex attaccante (ritiratosi nel 2021) ha accettato di sottoporsi in Russia. Ad oggi, secondo la sua carta d'identità, Seydou dovrebbe avere quasi 38 anni. Il test del poligrafo, condotto tra parecchie risate, non è molto d'accordo…

Domanda: Hai più di 40 anni?

Seydou Doumbia: No. (la macchina dice che è falso) È impossibile! (la sua reazione)

D: Hai più di 45 anni?

SD: No. (vero)

D: Quindi, tra i 40 e i 45. Hai più di 42 anni?

SD: No. (la macchina dice che è falso)

D: Abbiamo stabilito che ha più di 40 anni, ma meno di 45, circa 42 anni. La domanda che ha tormentato milioni di persone! Abbiamo ricevuto la risposta. È nato nel 1982 o nel 1983. L'ultima domanda. Hai 43 anni?

SD: No. (falso)

Doumbia oggi, a quasi 38 anni, nonostante quello che dice il poligrafo…

Ovviamente il responso della macchina della verità – che rileva l'attivazione emotiva del soggetto misurando parametri come la frequenza cardiaca, la respirazione, la pressione arteriosa, la sudorazione e altri segnali fisiologici – non ha attendibilità scientifica al 100% e infatti il suo utilizzo non ha valore legale. Si tratta di uno strumento di analisi orientativa con affidabilità stimata tra l'87% e il 93%, in condizioni ideali, tuttavia falsi positivi e negativi sono possibili. Quindi Doumbia continua ad avere 37 anni e mezzo, non i cinque in più che gli attribuisce la macchina…