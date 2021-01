Il suo contratto scadrà ufficialmente a giugno 2021, ma Federico Gentile ha deciso di lasciare Foggia in anticipo già nella finestra di mercato invernale. Una scelta, quella dell'esperto centrocampista e capitano dei dauni legata a quanto accaduto nei primi giorni di dicembre. Alcuni malviventi infatti si sono resi protagonisti di un folle tentativo di intimidazione, incendiando la porta della sua abitazione, mentre lo stesso Gentile era all'interno con la moglie e le due figlie piccole. Un episodio che inevitabilmente ha lasciato il segno, con il giocatore pronto a cambiare aria.

Nella notte tra l'1 e il 2 dicembre scorso, alcuni facinorosi hanno incendiato la porta dell'appartamento di Federico Gentile a Foggia. Un gesto folle, che ha rischiato di trasformarsi in tragedia, visto che la famiglia del capitano rossonero era all'interno dell'abitazione. Grande lo spavento di Gentile, che con l'aiuto di alcuni vicini è intervenuto in prima persona per spegnere le fiamme. Un episodio violento e terribile, finito al centro di un'indagine e che ha indignato l'intera città pugliese. Il sindaco Landella infatti, non usò mezzi termini per definire un'azione figlia di "balordi". Il centrocampista 35enne sin dall'inizio è sembrato molto colpito da quanto accaduto e inevitabilmente ha aperto all'addio.

Addio che sembra destinato a concretizzarsi proprio a breve, dopo l'apertura della finestra di mercato invernale. Troppo forte il ricordo di quanto accaduto nella mente del calciatore, di sua moglie e delle due figlie. Secondo le ultime indiscrezioni proveniente dalla Puglia, il centrocampista classe 1985 sembra pronto a cambiare aria, anche perché i responsabili del gesto intimidatorio non sono stati ancora trovati. Al momento sulle sue tracce, come riportato dal Mattino di Foggia ci sarebbe la Viterbese, club che permetterebbe a Gentile di tornare nel Lazio. Il presidente del Foggia, già nei giorni scorsi ha di fatto salutato il capitano, spiegando come la sua decisione sia figlia di episodi extracalcio e per certi versi inevitabile.