Everton ancora ko, un tifoso fa invasione e cerca di raggiungere Benitez in panchina Attimi di paura durante Norwich-Everton. Perché a Carrow Road un tifoso dei Toffees ha fatto invasione di campo e ha cercato di raggiungere la panchina di Benitez.

A cura di Alessio Morra

Episodio increscioso a Norwich, dove nel corso del primo tempo del match con l'Everton un tifoso ha fatto invasione di campo e ha cercato di raggiungere l'allenatore dei Toffees Rafa Benitez. L'uomo è stato bloccato prima che potesse avvicinarsi al tecnico spagnolo, che dopo essere stato battuto dall'ultima in classifica ora rischia l'esonero.

L'Everton è in caduta libera, era partito benissimo il club di Liverpool in stagione, ma che ha raccolto appena cinque punti nelle ultime tredici partite. Il match con il Norwich poteva rappresentare uno spartiacque. Ma i canarini hanno affondato l'Everton, sconfitto per 2-1. Due gol in appena tre minuti, tra il 16′ e il 18′, autorete di Michael Keane e rete di Adam Idah. Non è bastato il centro di Richarlison per evitare il ko. I Toffees hanno ancora un margine discreto sulla terzultima, ma non possono più sbagliare, e in settimana hanno pure perso Digne, ceduto all'Aston Villa. Insomma una situazione difficilissima che vede come principale imputato Benitez che è molto malvisto dalla piazza, che non lo ha mai accettato, a causa del suo passato con il Liverpool.

Nel primo tempo di Norwich-Everton un tifoso dei Toffees, di quelli della linea dura – c'è stato anche uno striscione esposto contro il tecnico – è entrato in campo, ha provato a raggiungere Benitez, ma è stato bloccato dagli steward, che lo hanno raggiunto e lo hanno fermato. Gli uomini della sicurezza hanno fatto il loro dovere, ma è certo che questo episodio accaduto nello stadio di Carrow Road non può lasciare indifferenti e chissà se inciderà sul futuro del tecnico spagnolo, che rischia l'esonero.