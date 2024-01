L’esordio terribile di Mazzocchi al Napoli, dura quattro minuti: espulso per un brutto fallo Mazzocchi fa l’esordio con il Napoli contro il Torino ma la sua partita dura soltanto quattro minuti: l’arbitro lo espelle con un rosso diretto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Un esordio così non poteva immaginarlo neanche nei suoi incubi peggiori: la prima partita di Pasquale Mazzocchi con il Napoli è durata soltanto quattro minuti ed è stata interrotta da un secondo di follia che gli ha fatto rimediare un terribile cartellino rosso.

Un'espulsione diretta dopo la revisione al VAR dell'arbitro Mariani che lo aveva sanzionato soltanto con un giallo per la sua entrataccia sulla gamba di Lazaro, un colpo con piede a martello e gamba alta che poteva far molto male all'avversario. La gravità del fallo ha portato il direttore di gara al monitor per rivedere attentamente l'azione, visto che l'ammonizione sembrava essere un provvedimento troppo leggero.

E i replay non hanno lasciato scampo a Mazzocchi che è stato allontanato dal campo con un rosso diretto, una mazzata pesantissima per tutto il Napoli che, già sotto di 1-0, ha subito anche il raddoppio del Torino che ha approfittato benissimo della superiorità numerica.

Non poteva esserci momento peggiore per questo cartellino, una macchia che si porterà dietro per tutta la sua carriera: soltanto pochi giorni fa il terzino era stato annunciato dal Napoli, un ritorno a casa per un ragazzo nato e cresciuto in città che coronava il sogno di indossare finalmente la sua maglia del cuore.

Dalle tribune dello stadio Olimpico Grande Torino l'ex di giornata Walter Mazzarri – costretto a guardare la partita lontano dalla panchina a causa della squalifica – aveva pensato di dare la svolta alla sua squadra affidandosi al nuovo innesto, inserito all'intervallo al posto di Zielinski.

Una scelta che si è rivelata azzardata, visto che ha soltanto peggiorato la situazione per il Napoli. Mazzocchi ha accarezzato il suo sogno soltanto per quattro minuti prima del terribile rosso: un esordio che non dimenticherà mai e dal quale è chiamato a rialzarsi il prima possibile per riprendere l'avventura dal giusto verso.

Niente da fare per gli azzurri che non hanno potuto contare sul nuovo rinforzo: da regolamento il fallo andava sanzionato con un rosso diretto e anche la faccia di Mazzarri, incredulo e spaesato davanti alla piega che ha preso la partita, racconta tutta la delusione di un'altra giornata storta per i Campioni d'Italia.