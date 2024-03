L’esilarante finale di Fluminense-Botafogo: Yarlen trascinato continuamente dentro e fuori dal campo Fluminense-Botafogo è stata caratterizzata da un finale di partita a dir poco esilarante. Il giovane Yarlen è stato trascinato continuamente dentro e fuori dal campo da compagni di squadra e avversari dopo essere rimasto infortunato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fluminense-Botafogo del campionato Carioca brasiliano è stato caratterizzato da un finale a dir poco esilarante. Il video degli ultimi 8 minuti di recupero è già diventato virale e ha visto protagonista il giovanissime Yarlen all'esordio assoluto in una partita ufficiale. Il talento del Botafogo resta infortunato dopo un colpo involontario subito al volto da un avversario. L'impatto è forte e con lo svantaggio di un gol il Fluminense ha cercato in tutti i modi di accelerare i tempi. Ma non aveva fatto i conti con la furbizia della squadra ospite.

Yarlen infatti, dopo aver subito il colpo al volto, rotola fuori dal campo e per questo l'arbitro non è tenuto a dover fermare il gioco dato che il giocatore non era fermo sul rettangolo verde. Ecco perché, a quel punto il terzino sinistro Hugo, del Botafogo, ha pensato bene di trascinare in campo il suo compagno di squadra nel tentativo di fermare il gioco e perdere tempo. Ma non aveva fatto i conti con il portiere del Fluminense Felipe Alves che a sua volta ha trascinato Yarlen di nuovo fuori dal campo. In seguito il difensore centrale Halter, ha poi riportato il giovane in campo generando il caos.

Ciò che ne è venuto fuori è un siparietto a dir poco esilarante, come se fosse un film comico. Il pubblico dagli spalti ha gridato di tutto e forse era anche leggermente divertito da quanto visto. Yarlen nel frattempo era incredulo, spaesato, non capiva cosa stesse accadendo. "Non ho nemmeno visto chi mi ha portato in campo – ha spiegato il ragazzo a fine partita – John (Kennedy) mi ha accidentalmente dato un pugno in un occhio, ma fa parte del gioco, è calcio, ma Felipe Alves mi ha tirato fuori dal campo e non ho capito niente".

Leggi anche La rissa censurata al fischio finale di Lazio-Milan: parapiglia tra 30 persone in mezzo al campo

"Non avevo intenzione di creare tutto ciò (ride ndr)" spiega il giocatore che nonostante tutto ha vissuto una giornata importantissima con il suo esordio sicuramente indimenticabile. A fine partita, come dimostra il video pubblicato dal Botafogo sui suoi account social, Yarlen è andato a raggiungere la sua famiglia che era presente sugli spalti proprio per godersi questo indimenticabile esordio. Abbracci e lacrime da parte di tutti che hanno completamente commesso tutto il calcio brasiliano.