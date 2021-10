L’errore imperdonabile di Donnarumma, prende gol sotto le gambe come un dilettante La rete del 2-1 del Belgio arriva in contropiede. Nemmeno Mancini se n’era accorto: badava ai cambi, s’è girato e s’è accorto di tutto. È Charles De Ketelaere, 20 anni, centrocampista del Bruges, a farsi beffe di “Gigio” quando mancano una manciata di minuti al termine del match. Gigio affronta l’avversario a gambe aperte e viene infilato dal tocco di piatto.

Un errore imperdonabile per un portiere del suo calibro. La brutta copia dell'estremo difensore che agli Europei era stato decisivo sui calci di rigore. Il gol preso da Donnarumma nel finale della sfida di Nations League contro il Belgio passa sotto traccia per la vittoria degli Azzurri (2-1) e il ritorno al successo dopo la sconfitta amara contro la Spagna. L'Italia chiude al terzo la Nations League, aggiunge un altro mattoncino alla propria posizione nel Ranking Fifa (utilissimo in vista della eventuale qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022), scaccia via i cattivi pensieri che il ko contro le Furie Rosse aveva lasciato sul terreno.

La rete del 2-1 del Belgio arriva in contropiede. Nemmeno Mancini se n'era accorto: badava ai cambi, s'è girato e s'è accorto di tutto. Dalle marcature preventive che a centrocampo sono saltate, al punto da lasciare un'autostrada alla ripartenza degli avversari, fino all'uscita da dilettante che vede protagonista Donnarumma. Affronta l'avversario a gambe aperte e viene infilato dal tocco di piatto.

Il "lato b" di Gianluigi Donnarumma è una stonatura che balza all'orecchio contro il Belgio. A San Siro era stato fischiato duramente e contestato dopo aver lasciato il Milan a parametro zero: ambito da mezza Europa, è finito al Paris Saint-Germain con un bel po' di soldi in tasca ma a scaldare la panchina, perché quando hai davanti a te Navas e gerarchie di spogliatoio molto ferree non puoi fare altro che lavorare in silenzio e attendere il tuo turno. L'Allianz Stadium di Torino riserva un'accoglienza differente al numero uno della Nazionale. Applausi ricevuti e ricambiati con una stecca che capita anche ai migliori.