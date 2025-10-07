Calcio
Leroy Sané coinvolto in una rissa all’Oktoberfest: “Spintonato e provocato, ma non dovevo reagire”

Il calciatore del Galatasaray è tornato a Monaco di Baviera, dove è stato provocato da alcuni tifosi del Bayern Monaco all’Oktoberfest. Né è nata una colluttazione. Sané è stato coinvolto, poi si è scusato.
A cura di Alessio Morra
Leroy Sané ancora una volta è protagonista di qualcosa di poco piacevole che accade fuori dal rettangolo verde. Stavolta il calciatore del Galatasaray è stato coinvolto in una rissa finita con una colluttazione all'Oktoberfest. Il tedesco ha confermato l'accaduto e ha fatto anche mea culpa: "Avrei dovuto reagire con più calma".

Escluso dai convocati della Germania, Sané ha partecipato all'Oktoberfest

Sané ha un grande talento, molto spesso inespresso, anche se a guardare la sua bacheca non ci dovrebbero essere troppi rimpianti. In ogni caso, il calciatore, escluso dai convocati della Germania per le partite delle Qualificazioni ai Mondiali 2026 è tornato in patria, approfittando della pausa delle nazionali, e si è recato all'Oktoberfest, vestito per l'occasione. Giunto sul posto, secondo quanto scrive la Bild, è stato oggetto di una provocazione di alcuni tifosi che erano lì, sul posto. L'ex di Bayern e Manchester City non se l'è tenute le provocazioni ed ha risposto ai provocatori. La miccia si è accesa rapidamente. Ed è dovuta intervenire la sicurezza per placare gli animi e separare Sané dagli uomini che lo avevano preso di mira.

L'ammissione di colpa di Sané: "Mi sarà di insegnamento"

L'esterno offensivo è stato costretto a rilasciare una dichiarazione nella quale ha fatto ammenda e nella quale ha spiegato di aver subito delle offese personali pesanti, e di aver risposto pure per le offese per la squadra in cui sta giocando, il Galatasaray: "Sono stato provocato e insultato personalmente nel tendone dell'Oktoberfest per diverso tempo. Anche la mia squadra, il Galatasaray, è stata insultata. Si è surriscaldata l'atmosfera e sono stato spintonato. Ne è seguita una breve colluttazione. Ovviamente avrei dovuto reagire con più calma in quel momento e avrei dovuto adottare un atteggiamento più rilassato: ne sono consapevole e mi sarà di insegnamento".

