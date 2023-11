L’enorme sforzo di Gavi dopo il grave infortunio: vuole salutare Xavi ma avverte subito qualcosa Gavi va a salutare i suoi compagni di squadra del Barcellona dopo la rottura completa del legamento crociato anteriore del ginocchio destro subita nel match tra Spagna e Georgia. Il 19enne blaugrana fa uno sforzo per abbracciare Xavi ma avverte subito fastidio evidenziando la gravità dell’infortunio.

A cura di Fabrizio Rinelli

Stagione finita con il Barcellona, Europei con la Spagna saltati così come i Giochi Olimpici di Parigi. L'infortunio di Gavi è stato grave e serissimo. La rottura completa del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e una lesione associata al menisco esterno, riserverà al giovane 19enne dei catalani un calvario tra operazione, un lungo periodo di stop e la riabilitazione. Almeno 9 mesi fuori secondo le prime indiscrezioni che mettono Gavi nella condizione di doversi già concentrare per la prossima annata 2024/2025.

La torsione del ginocchio rimediata nel match valido per le qualificazioni ai prossimi Europei 2024 con la Spagna durante la partita contro la Georgia aveva fatto subito preoccupare tutti. Anche lo stesso Xavi, allenatore di un Barcellona che, nonostante gli enormi problemi finanziari, è riuscito a rilanciare alla grande portandolo a vincere la Liga lo scorso anno e a tornare subito competitivo anche in Europa. Il tecnico ha voluto subito vedere Gavi che ha incrociato il suo sguardo proprio nel momento in cui il ginocchio ha ricominciato a dargli fastidio.

Una smorfia di dolore sul volto di Gavi che evidenzia ancora una volta la gravità dell'infortunio. Il giovane fantasista spagnolo si è presentato al centro sportivo del Barcellona per salutare i propri compagni intenti ad allenarsi in vista della ripresa del campionato. Ha voluto salutare tutti, per primo il suo allenatore. Xavi lo aspettava e l'ha accolto davanti alla porta della palestra. L'ha guardato negli occhi e in quel momento Gavi, nel tentativo di abbracciarlo, ha sentito immediatamente dolore nel momento in cui ha provato a fare un piccolo movimento.

È un'immagine straziante che non lascia spazio ad ulteriori interpretazioni. Il giocatore si è così rimesso subito con le braccia sulle stampelle proseguendo il tour della palestra dirigendosi verso i suoi compagni di squadra. Marcos Alonso e gli altri componenti del Barcellona l'hanno accolto con abbracci calorosi e lunghi momenti di affetto. Il tutto accompagnato da un applauso lunghissimo augurandogli una pronta guarigione. Tutti lo aspetteranno ma per Gavi e il Barcellona questo infortunio è senza ombra di dubbio una mazzata enorme.