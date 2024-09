video suggerito

Leao risponde alle critiche feroci di Di Canio postando una sua foto mentre fa il saluto romano Leao contro Di Canio: dopo le critiche dell’ex giocatore il portoghese risponde sui social postando una foto di repertorio che ha fatto molto discutere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

79 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le critiche di Paolo Di Canio hanno colpito Rafa Leao che ha atteso qualche ora prima di rispondere: l'attaccante del Milan non ha utilizzato nessuna parola nella sua replica ma ha colpito pubblicando una sola foto di repertorio, accompagnandola da quattro puntini di sospensione. L'immagine riprende l'ex giocatore della Lazio con il braccio teso sotto la curva della sua squadra, una scena vista dopo la vittoria in un derby che ha fatto discutere per diversi anni.

La risposta di Leao a Di Canio

La discussione tra i due è tutt'altro che chiusa. Tutto è cominciato dopo il pareggio del Milan contro la Lazio, una partita dalla quale il portoghese era stato escluso dai titolari assieme a Theo Hernandez: Fonseca lo ha mandato in campo nel secondo tempo, ma Leao aveva alimentato le polemiche restando alla larga dall'allenatore durante il cooling break. Una scelta che ha fatto tanto parlare, soprattutto nel post partita di Sky dove proprio Di Canio aveva preso la posizione più netta: "Il capitano si mette là a parlottare, come a dire: ma vedi questo… È delegittimazione! Il mister, i compagni di squadra declassati da quell'atteggiamento ai miei tempi li avrebbero attaccati al muro e presi coi cazzottoni. Questa è una vergogna! È un modo per delegittimare".

Un'opinione espressa senza mezzi termini che è arrivata dritta alle orecchie di Leao che ha deciso di rispondere il giorno dopo, quando le acque sembravano finalmente calmarsi. Il giocatore non. ha usato nessuna parola, ma ha attaccato Di Canio utilizzando soltanto una fotografia accompagnata da alcuni puntini di sospensione: è la foto dell'ex giocatore della Lazio con il braccio teso sotto la curva dopo il derby vinto contro la Roma del 6 gennaio 2005. Nessuna giustificazione, nessun contesto, ma semplicemente una foto postata sul suo profilo X ufficiale per colpire il suo rivale in modo sottile.