Leao colpisce un palo clamoroso, i tifosi del Milan non lo perdonano: lo paragonano a Niang Leao colpisce un palo clamoroso nella partita contro il Newcastle, i tifosi del Milan non lo perdonano: sui social stacca il paragone con Niang.

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Leao poteva scrivere il suo nome nel tabellino di Newcastle-Milan ma il palo gli ha negato la gioia del gol. I tifosi del Milan non gli hanno perdonato l'errore e hanno paragonato la giocata del portoghese al palo colpito da Niang contro il Barcellona nel 2013.

Il numero 10 del Milan ha giocato una buona partita a St. James Park ma ha mancato l'appuntamento col gol: il portoghese ha sciupato un'occasione ghiottissima stampando sul palo una conclusione a tu per tu col portiere dei Magpies.

Un'azione che lo stesso Leao ha commentato in maniera amara dopo il fischio finale ai microfoni di Amazon Prime Video: "Sono molto deluso per il palo perché era importante per me. Mi avrebbe aiutato per la fiducia di tornare al goal. La cosa più importante è la vittoria perché volevamo continuare a giocare in Champions ma purtroppo non ci siamo riusciti”.

L'occasione fallita dal forte calciatore lusitano, però, non è stata digerita dai tifosi del Milan che sui social hanno paragonato il palo colpito da Leao a quello di M'Baye Niang contro il Barcellona in occasione della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions del 2013.

In quell'occasione il calciatore francese ha centrato il montante a Victor Valdes battuto dopo una sgroppata in seguito ad un errore di Mascherano nella valutazione di un lancio lungo. Il risultato era di 1-0 e avrebbe potuto cambiare la storia di quel doppio confronto ma così non è stato. La gara venne vinta in maniera netta dal Barcellona per 4-0 ma quel legno resta ancora un incubo per i tifosi del Milan.

Questa sera in tanti avevano rivisto quella situazione, con il Diavolo che sarebbe rimasto fuori da tutto con il pareggio per 1-1: alla fine è arrivata la rete di Chukwueze che ha permesso ai rossoneri di qualificarsi per i playoff di Europa League proprio a discapito del Newcastle.