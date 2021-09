Le vere cifre dello stipendio di Messi al Psg: spuntano bonus fedeltà e criptovalute Nuove indiscrezioni sul contratto di Leo Messi con il Psg e sulle cifre relative al suo ricchissimo stipendio. Previsto nello stesso un bonus fedeltà che gli permetterebbe di incassare ancora più soldi, fino ad arrivare a 110 milioni di euro. Inoltre una parte dei suoi emolumenti sarà corrisposta in criptovalute.

A cura di Marco Beltrami

L'avventura di Leo Messi con il Paris Saint-Germain non è iniziata nel migliore dei modi in campo a giudicare dal flop del Psg in Champions in casa del Brugge. Ci sarà tempo e modo d'ingranare per la Pulce, che dovrà ritrovare l'intesa con il suo amico Neymar e con l'altra stella Mbappé. Nel frattempo dalla Francia arrivano nuove indiscrezioni sulle vere cifre del suo ricchissimo stipendio, che gli permette di essere ancora una volta uno dei calciatori più ricchi, se non il più ricco, del pianeta (ma che finora non lo ha aiutato a trovare una nuova casa, alla luce del gioco a rialzo di molti venditori)

L'Equipé ha offerto nuovi dettagli sul contratto che ha permesso al Psg di ottenere il sì di Messi dopo il sofferto ma obbligato addio al Barcellona. Ci sono delle novità importanti rispetto alle prime indiscrezioni che parlavano di 30 milioni di euro netti a stagione: se dovesse infatti onorare il suo vincolo fino al 2024, l'argentino non percepirà 90 milioni complessivamente, ma 110 grazie ad un particolare bonus fedeltà.

Leo Messi ha sì uno stipendio attuale di 30 milioni di euro netti a stagione, molto simile a quello di Neymar, con un milione che gli viene corrisposto in criptovalute (ovvero valute virtuali, che non esistono materialmente, ma vengono utilizzate attraverso tecnologie all'avanguardia consentendo comunque transazioni commerciali come le banconote tradizionali). Il premio fedeltà inserito al momento della stipula del contratto gli permetterà nella seconda stagione, di incassare un bonus di 15 milioni di euro lordi, ovvero circa 10 milioni netti. Situazione simile anche per la successiva, con un ulteriore bonus dello stesso valore. Se dunque Leo Messi dovesse restare sotto la Tour Eiffel fino alla fine del contratto potrebbe incassare completamente 110 milioni di euro.