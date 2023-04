Le scuse dei giocatori del Tottenham dopo il ko col Newcastle: “Rimborseremo il biglietto ai tifosi” I giocatori del Tottenham hanno deciso di rimborsare il biglietto a tutti i tifosi degli Spurs che hanno assistito alla clamorosa figuraccia contro il Newcastle. Il ko per 6-1 aveva portato i tifosi a lasciare anticipatamente lo stadio. Il messaggio della squadra sugli account social del club: “Sappiamo che questo non cambierà quello che è successo”.

A cura di Fabrizio Rinelli

La stagione del Tottenham sta diventando un autentico incubo. Il 6-1 rimediato dagli Spurs contro il Newcastle è stata una mazzata tremenda. Non tanto per il risultato, quanto per l'approccio alla partita che è stato completamente sbagliato da parte della squadra di Stellini che al termine della partita è stato esonerato. Dopo il furioso addio ad Antonio Conte e quello successivo a Fabio Paratici per via delle recenti vicende giudiziarie che lo riguardano nell'inchiesta plusvalenza con la Juventus, il Tottenham sta vivendo una vera crisi. Il quinto posto con 53 punti rischia di sbarrare agli Spurs le porte della Champions League il prossimo anno e di certo non si può ambire a un obiettivo così importante presentandosi in campo e prendendo ben 5 gol dopo appena ventuno minuti di partita.

Motivo per cui i giocatori si sono assunti completamente la responsabilità di quanto accaduto pubblicando un comunicato sull'account social del club in cui parlano a cuore aperto ai tifosi scusandosi per quanto accaduto. Il loro è un gesto importante nei confronti dei supporters londinesi. Oltre al profondo rammarico per quanto accaduto, la squadra intera si è offerta di rimborsare interamente ai tifosi il costo del biglietto della gara contro il Newcastle pagandolo di tasca propria. "Credeteci, una sconfitta come questa fa male".

Quella dei giocatori del Tottenham è una nota importante. Una mano tesa ai tifosi considerati il dodicesimo uomo in campo, come è giusto che sia. "Come squadra, comprendiamo la vostra frustrazione e la vostra rabbia. Non siamo stati abbastanza – si legge all'interno del comunicato -. Sappiamo che le parole non sono sufficienti in situazioni come questa, ma credeteci, una sconfitta come questa fa male". A questo punto viene proposto ai tifosi il rimborso del biglietto. Emblematiche sono state infatti le immagini dei tifosi del Tottenham che subito dopo i 5 gol subito in ventuno minuto di gioco, abbandonano lo stadio.

"Apprezziamo il vostro supporto, in casa e in trasferta, proprio per questo vogliamo rimborsare ai tifosi il costo del biglietti per la partita del St James' Park – si legge nella nota – Sappiamo che questo non cambierà quello che è successo, ma faremo di tutto per sistemare le cose già da giovedì sera contro il Manchester United quando, ancora una volta, il vostro supporto significherà tutto per noi. Insieme, e solo insieme, potremo andare avanti". Un gesto importante che arriva nella settimana in cui gli Spurs dovranno giocare proprio con i Red Devils quarti in una sorta di ultima spiaggia per tenere ancora vive le speranze di una qualificazione alla prossima Champions.