A poche ore dai due pareggi di Udine e Benevento, la dodicesima giornata di Serie A torna in campo con il primo match delle 18.30: quello dell'Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Atalanta. Per Andrea Pirlo e Gian Piero Gasperini, dopo la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, si tratta di uno snodo importante del loro campionato. Per i bianconeri l'obiettivo è quello di rimanere a contatto con il Milan e magari sfruttare un eventuale pareggio tra Inter e Napoli. Per i bergamaschi, invece, il compito è quello di recuperare terreno in classifica e spegnere le polemiche legate al caso Gomez.

I precedenti a Torino tra Juventus e Atalanta

Quella di stasera sarà la 59esima partita che verrà giocata nel capoluogo piemontese. I precedenti sorridono ai padroni di casa, che sono riusciti a conquistare i tre punti in 38 occasioni, contro le sole quattro vittorie della Dea: l'ultima arrivata addirittura nell'ottobre del 1989, quando Caniggia regalò la vittoria alla squadra allenata allora da Emiliano Mondonico. I pareggi sono invece 16, compreso quello della scorsa stagione che dalle parti di Bergamo viene ancora ricordato con rabbia per il rigore al 90esimo segnato da Cristiano Ronaldo.

Le probabili formazioni di Juventus-Atalanta

Reduce da quattro vittorie tra campionato e coppa, Andrea Pirlo pare intenzionato a riproporre in attacco la coppia Cristiano Ronaldo-Morata, con Paulo Dybala in panchina insieme a Kulusevski. Senza Demiral e Chiellini, il tecnico bianconero dovrebbe schierare Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Danilo in difesa, con Arthur e uno tra McKennie e Rabiot nel mezzo. Gli esterni saranno Ramsey e Chiesa.

In casa Atalanta, dove sono ancora indisponibili Ilicic, Caldara e Pasalic, Gian Piero Gasperini farà probabilmente giocare Toloi, Romero e Djimisiti davanti a Gollini, con De Roon e Freuler a fare da schermo centrale davanti alla difesa. Sulle fasce ci saranno Gosens ed Hateboer, mentre i due dietro Zapata dovrebbero essere Pessina e Malinovskyi. Il ‘ribelle' Gomez è stato regolarmente convocato ma dovrebbe partire inizialmente dalla panchina.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Ramsey, Arthur, McKennie, Chiesa; Morata, Ronaldo. All.: Pirlo.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata. All.: Gasperini.