Le lacrime di Angel Di Maria prima di Argentina-Cile: il tributo al Fideo è qualcosa di incredibile Angel Di Maria è stato omaggiato dal popolo argentino poco prima di Argentina-Cile, la prima gara dell’Albiceleste dopo l’annuncio del suo ritiro. Un’atmosfera incantata al Monumental, tra migliaia di tifosi che gli hanno regalato l’ultima standing ovation, prima di crollare in lacrime davanti al susseguirsi di emozioni sempre più forti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Una serata indimenticabile per l'Argentina che ha vinto la gara contro il Cile 3-0, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 che è stata preceduta da un evento atteso da tutta una nazione: il saluto ad Angel Di Maria che ha chiuso il proprio ciclo con l'Albiceleste. Un tributo appassionante che ha visto El Fideo al centro dell'attenzione generale, crollato in lacrime di fronte ad un turbinio di emozioni che non è riuscito a gestire: dal videomessaggio di Messi alle canzoni a lui dedicate, fino al commosso saluto finale.

L'omaggio emozionante a Di Maria: lo spettacolo unico allo stadio

El Fideo è sceso in campo allo Estadio Monumental di Buenos Aires prima del riscaldamento dei suoi ex compagni di Nazionale, intorno alle 19,45, anticipando di qualche minuto quella che sarebbe stata la prima partita dell'Argentina dopo il suo addio. Ed è iniziato l'emozionante ultimo saluto attraverso un video con, tra l'altro, i suoi momenti più belli in Nazionale, dai gol, ai titoli conquistati e concluso con l'emozionante lettera di sua figlia. Inoltre, Lionel Messi – che non era presente ma da Miami aveva registrato un video, ha dedicato un sentito messaggio a Di Maria. "Mi dispiace di non poter essere presente in questa serata speciale per te. Ti auguro di goderti questa serata, con la tua famiglia, i tuoi cari. Questo meritato tributo che hai per tutto quello che ci hai dato, a livello personale. In Nazionale ci siamo raccontati tutto quello che avevamo da dirci. Abbiamo avuto la fortuna di condividere un anno insieme ci mancherà tantissimo"

Di Maria in lacrime al suono di "Don't Forget Me"

;a il momento emotivamente più forte per Di Maria è arrivato poco dopo quando sono risuonate allo stadio le note di "No me olvides" poco prima di ricevere una targa da Claudio "Chiqui" Tapia, che replica la Copa América. Tutto di fronte ai giocatori della Seleçiòn che hanno indossato in suo onore la numero 11, prima di lasciare spazio alle sue emozioni con il discorso finale: "Ho avuto la possibilità di giocare con diverse generazioni, ho avuto la possibilità di avere grandi giocatori al mio fianco. Siamo stati sfortunati a non riuscire a realizzare nulla in quegli anni e la possibilità di vincere con i ragazzi che oggi condividono con me questo momento. Per questo non voglio dimenticare quelli che sono passati e che mi hanno insegnato a continuare a lottare, a fare tante cose per poter continuare ad essere qui. Grazie a loro per quello che hanno mi ha insegnato nella mia carriera. Ora sarò un tifoso in più, sarò lassù con la mia famiglia, continuerò a giocare la Copa América e i Mondiali a sostenerli e sicuramente continueremo su questa strada, perché loro hanno moltissime palle da giocare continua così ".

La carriera di Di Maria con la maglia dell'Argentina

Angel Di María ha giocato 145 partite con la nazionale argentina e ha vinto cinque titoli contando anche le Olimpiadi di Pechino del 2008. Proprio il Fideo ha segnato l'unico gol in quella competizione, contro la Nigeria oltre ad essere stato anche protagonista di altri avvenimenti storici: ha segnato in finale contro il Brasile vincendo la Copa América al Maracaná, contro l'Italia nella Finalissima 2022 e contro la Francia ai Mondiali 2022 in Qatar.