Le date playoff dei Mondiali 2022: Italia in campo con la Macedonia del Nord il 24 marzo L’Italia giocherà giovedì 24 marzo la semifinale con la Macedonia del Nord. In caso di successo la Nazionale disputerà la finale dei playoff il 29 marzo.

A cura di Alessio Morra

L'urna di Zurigo non è stata benevola con l'Italia, e nemmeno con il Portogallo in realtà come ha detto bene il c.t. Roberto Mancini. Le ultime due squadre vincitrice degli Europei potrebbero sfidarsi nella finale del Percorso C dei playoff per i Mondiali 2022. Gli azzurri però per qualificarsi alla finale dovranno prima battere la Macedonia del Nord, e i portoghesi dovranno fare la stessa cosa contro la Turchia. Ma quando si disputano i playoff di Qatar 2022?

Le date dei playoff. Contestualmente dopo il sorteggio la Uefa ha reso noto anche le date delle semifinali e delle finale dei playoff dei tre percorsi. L'Italia giocherà giovedì 24 marzo in casa, molto probabilmente allo Stadio Olimpico di Roma, la semifinale con la Macedonia del Nord. In caso di successo la Nazionale guidata da Roberto Mancini scenderà in campo martedì 29 marzo nella finale del Percorso C contro la squadra che passerà il turno tra Portogallo e Turchia. E in ogni caso l'Italia dovrà giocare fuori casa.

L'Italia ha già giocato due volte con la Macedonia del Nord, bilancio di una vittoria e di un pareggio, ma la nazionale balcanica è in forte crescita, anche se non potrà schierare lo squalificato Elmas. Mentre nell'eventuale finale gli Azzurri giocheranno o contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo o la Turchia. In ogni caso l'Italia giocherebbe la finale del Percorso C fuori casa.

Il tabellone dei playoff di Qatar 2022. Percorso A: Scozia-Ucraina, Galles-Austria; Percorso B: Russia-Polonia, Svezia-Repubblica Ceca; Percorso C: Italia-Macedonia del Nord, Portogallo-Turchia. Le tre nazionali che vinceranno i rispettivi mini-tornei si qualificheranno per i Mondiali.